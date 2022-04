Entitats de defensa dels drets humans alcen la veu contra el protocol de contencions mecàniques a les presons catalanes

Una quinzena d’entitats de drets humans, juristes i professionals de la salut mental sol·liciten la creació urgent d’un grup de treball al Parlament per erradicar l'últim protocol del Departament de Justícia, que entenen que pot suposar un notable increment de les immobilitzacions per motius disciplinaris de la població reclusa i estudien reclamar a la justícia la seva anul·lació

En una roda de premsa celebrada aquest matí a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), una quinzena d’entitats de drets humans, associacions de familiars, juristes, professionals de la salut mental i organismes internacionals contra la tortura s’han aplegat per denunciar “la flagrant regressió de drets” que suposa la nova normativa en matèria de contencions mecàniques a les presons, que entrava en vigor el passat divendres 1 d’abril a Catalunya a través de la recentment aprovada Circular 1/2022 per part del Departament de Justícia de la Generalitat. Aquesta regulació substituïa a l’anterior normativa en matèria de contencions, aprovada durant l’anterior legislatura –amb Ester Capella amb capdavant del Departament de Justícia–, la Circular 2/2021, orientada a aconseguir la contenció zero als centres penitenciaris catalans i fruit d’un procés de diàleg entre el departament de Justícia de l’anterior govern i diverses entitats de drets humans, juristes, expertes en salut mental i organismes internacionals per la prevenció de la tortura.

“Tot i que considerem necessàries i licites les reivindicacions laborals dels treballadors penitenciaris, considerem que aquests en cap cas poden orientar la política penal ni penitenciària en matèria de drets humans a Catalunya”. Amb aquesta afirmació, Iñaki Rivera, director de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona, es referia aquest matí a les fortes pressions sindicals que ha rebut Lourdes Ciuró des que va agafar la direcció del Departament de Justícia per modificar l’anterior circular i el protocol que regula l’aplicació dels mitjans coercitius d’aïllament provisional i de contenció mecànica als centres penitenciaris de Catalunya. Les queixes del personal penitenciari feien referència a l’augment de la càrrega burocràtica que suposava l’anterior protocol per efectuar una contenció i un suposat augment de les agressions dels interns cap als treballadors des de la seva aplicació en maig de 2021, tot i que des del Departament de Justícia en cap moment s’han aportat dades que demostren aquesta greu correlació de pretesa causa-efecte.

“Tot i que considerem necessàries i licites les reivindicacions laborals dels treballadors penitenciaris, considerem que aquests en cap cas poden orientar la política penal ni penitenciària en matèria de drets humans a Catalunya”, ha assegurat Iñaki Rivera, director de l’OSPDH aquest matí

Segons Miguel Martin Zumalácarregui, director de l’oficina a Brussel·les de l’Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT) –que també ha participat en la conferència de forma telemàtica– , el nou protocol “no respecta les recomanacions efectuades per part d’organismes internacionals en aquesta matèria”, com l’Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT) i el Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura (CPT) del Consell d’Europa que, a través de les seves visites oficials de monitoratge dels centres penitenciaris de Catalunya en 2007, 2011, 2012 i 2018, ha deixat constància als seus informes que s’hi produeixen un excés d’immobilitzacions, seguides de subjeccions mecàniques amb corretges, de durada àmpliament superior al que és imprescindible i no sempre respectuoses amb els estàndards de drets humans.

Segons un informe publicat pel Síndic de Greuges de Catalunya el passat 31 de març, l’anterior protocol havia aconseguit reduir aquesta pràctica de manera efectiva, passant d’una mitjana de 60 a 44 contencions al mes al conjunt de presons catalanes. En aquest mateix informe, el síndic coincideix amb les consideracions i recomanacions de les entitats de drets humans i els organismes internacionals de prevenció de la tortura, i fa una valoració clarament negativa sobre els canvis que s’han fet en el nou protocol, tot destacant que l’existència d’un informe mèdic de patologia mental o de discapacitat no és un impediment per aplicar la contenció mecànica al llit per raons regimentals o que el nou protocol omet qualsevol referència a la durada màxima dels mitjans coercitius, la qual cosa suposaria incórrer en una clara regressió de drets que segons les entitats de drets humans caldria corregir al més aviat possible.

Tal com alertava un informe recent del Síndic de Greuges, amb l’última modificació del protocol l’existència d’un informe mèdic de patologia mental o de discapacitat no és un impediment per aplicar la contenció mecànica al llit per raons regimentals

Segons la quinzena d’entitats convocants de la roda de premsa, la nova Circular 1/2022 “neix sense una legitimitat de la societat civil, persones afectades i el mateix Síndic de Greuges, i tampoc ha tingut en compte les constants observacions i recomanacions realitzades per part d’entitats i organismes experts en aquesta matèria”. Per aquest motiu, han anunciat que col·lectius de juristes estan estudiant la possibilitat d’emprendre accions legals contra el contingut de la circular i en sol·liciten la suspensió immediata, així com la creació urgent d’un Grup de Treball al Parlament de Catalunya per tal que aquesta problemàtica sigui tractada amb la participació d’expertes, organitzacions de drets humans, persones privades de llibertat afectades directament, representants del Departament de Justícia i el Síndic de Greuges, “en un autèntic procés participatiu que, fins ara, no només no s’ha fet amb avaluacions, indicadors i un mínim rigor, sinó amb precipitació i com a cessió a les pressions corporatives”.