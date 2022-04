Els col·lectius de Can Sanpere ocupen un hotel de Núñez y Navarro a Barcelona

Passaven pocs minuts de les onze del matí quan un centenar de manifestants amb banderoles i pancartes han accedit al vestíbul de l’hotel 1898, a la confluència de La Rambla i del carrer del Poeta Fortuny de la capital catalana. “Can Sanpere Dempeus, no passareu!” o “La fàbrica és del poble”, són alguns dels missatges que es podien llegir a les octavetes i les enganxines. El personal de l’hotel no s’ho esperava i malgrat uns primers moments de nervis la situació s’ha tranquil·litzat i una comissió negociadora de Can Sanpere ha interlocutat en tot moment amb els Mossos d’Esquadra i la direcció de l’hotel.

“Un compromís d’un dia i una hora per asseure’ns a negociar, només volem això”, han repetit en nombroses ocasions els portaveus de Can Sanpere

Des de l'hotel s'argumentava que això no estava en les seves mans i que era responsabilitat dels seus superiors, que no han fet acte de presència en cap moment. A quarts de tres de la tarda, quan ja planava l'amenaça de la intervenció policial, ha entrat a l'hotel la cap de premsa de Núñez y Navarro.

Confetti, una ronda de cafès i música en directe han fet passar l’estona, fins que els agents desplegats a l’exterior de l’edifici han acordonat el carrer del Poeta Fortuny i només hi deixaven circular els clients de l’hotel 1898 i de l’hotel Le Meridien que es troba a la vorera de davant. A les tres de la tarda l’inspector 2840 de la Regió Policial de Barcelona s’ha dirigit als portaveus de l’acció reivindicativa de la següent manera: “teniu un minut, si no sortiu entrarem nosaltres”.

Manifestants arrossegades i identificades

Quan passaven uns minuts de les tres de la tarda els antiavalots de l’ARRO de Barcelona han accedit a l’edifici per la porta de La Rambla i han anat retirant d’una en una les persones que protestaven, primer amb la tècnica de l’arrencacebes i després arrossegant-les per la vorera. Totes les veïnes de Premià de Mar que eren dins de l’hotel han estat identificades després de ser escorcollades. Posteriorment les han deixat en llibertat, però amb l’advertiment que serien sancionades. Ho hem seguit en directe. Els agents també han identificat un fotoperiodista que es trobava dins de l’hotel 1898 i el redactor i el fotògraf de la Directa que han seguit tota la intervenció des del vestíbul de l’hotel Le Meridian, a la vorera de davant.