L'1 de Maig als Països Catalans, minut a minut

Les desigualtats tornen a créixer a Catalunya. El 20% de la població més rica guanya 5,7 vegades més del que guanya el 20% més pobre. El 2016 el diferencial era de 5,5. Són dades recollides al darrer Informe INSOCAT d’ECAS. Els 10 catalans més rics acumulen una fortuna de 22.600 M€.

La pobresa augmenta i es cronifica. I afecta ja al 23,8% de la població segons la taxa AROPE. El 2016 era del 22,5%. En el cas de la població migrant la taxa de risc d’exclusió social s’eleva fins el 47,7%.

Tenir feina ja no és garantia de no ser pobre. El 87% dels contractes que es signen cada any són temporals i la taxa de pobresa assalariada se situa en un 12,2%. La meitat de la població catalana té dificultats per arribar a final de mes

Precarietat feminitzada. La bretxa de gènere persisteix: el 22% de les dones treballen a temps parcials i un 18% tenen ingressos anuals per sota del salari mínim interprofessional.

Desprotegits, desnonats, oblidats. El 38,7% de les persones en atur no tenen cap prestació. 13.308 desnonaments l’any 2017. La meitat d’unes pensions ja polaritzades estan per sota del salari mínim i hi ha 18.000 avis i àvies en llista d’espera.

Encara retallats. Encara falten 2.200 M€ per recuperar els nivells d’inversió social previs a la crisi. Si el 2010 la inversió social –pressupost en salut, educació, habitatge i protecció social– era de 19.881 M€ avui se situen en 17.672 i no s’han revertit encara ni la meitat de les retallades produïdes entre 2010 i 2014.