"La falta de temps alimenta comportaments insostenibles"

És probable que siga el divulgador sobre canvi climàtic més actiu del País Valencià. L’any 2016, fou escollit membre del Comité d’Experts de Canvi Climàtic de la Generalitat Valenciana, però un any després va dimitir perquè no s’havia desenvolupat cap actuació. Fa poc ha publicat amb l’editorial Sembra Llibres la traducció del seu darrer llibre I ara jo què faig? Com véncer la culpa climàtica i passar a l’acció. Amb...

Aquest contingut és només per a subscriptores. Si vols llegir-lo, dona suport al projecte i fes-te subscriptora SUBSCRIU-T'HI