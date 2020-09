L’Assemblea Feminista de València s’enfronta als tres primers judicis per la vaga del 8-M de 2018

La primera vista contra activistes que van participar en piquets durant la mobilització feminista tindrà lloc el pròxim dimarts, 22 de setembre, a la Ciutat de Justícia de València, on l’Assemblea Feminista ha convocat una concentració per mostrar el seu suport a l’encausada. El col·lectiu exigeix la retirada de les multes, que ascendeixen fins als 10.815 euros; l’aturada dels procediments judicials i la derogació de la llei mordassa

Tres activistes de l’Assemblea Feminista de València, les membres de la qual acumulen fins a 21 multes emparades en la llei de seguretat ciutadana –coneguda popularment com a llei mordassa–, hauran d’anar a judici en les pròximes setmanes per “haver faltat al respecte a les forces i cossos de seguretat” durant la vaga del 8 de març de 2018. Per ara es coneixen les dates i el lloc de les dues primeres vistes, el pròxim dimarts, 22 de setembre, i el 28 d’octubre, a la Ciutat de la Justícia de València, on el primer dia, a les onze del matí, han convocat una concentració per donar suport a l’encausada. Amb motiu de la repressió policial i el procés judicial iniciat, l’Assemblea Feminista de València ha arrencat una campanya per exigir la retirada de les multes, que ascendeixen fins als 10.815 euros; l’aturada dels procediments judicials i la derogació de la llei mordassa.

La vaga general feminista del 8 de març de 2018 va ser un fet històric. La jornada va marcar un abans i un després en el moviment feminista de València, que va quedar sotmés a una forta repressió policial en diversos punts de la ciutat, amb la persecució de les piqueteres al barri de Benimaclet i a l’entrada sud de la capital del Túria, amb la violència policial contra les vaguistes al rectorat de la Universitat de València o amb la vigilància constant per part dels cossos policials i les desenes d’identificacions. Demanar a un policia que els parlés en català, informar de la vaga amb piquets informatius o mobilitzar-se al carrer durant una vaga legal són alguns dels motius pels quals la Policia Nacional espanyola va sancionar les activistes. La jornada es va saldar amb 12 multes –que ascendien quasi als 6.000 euros– per presumptes delictes contra l’ordre públic.

Un any més tard, el 8 de març de 2019, la història es repetia. En aquesta ocasió, les activistes van rebre huit multes de 4.808 euros, a les quals se sumaria una altra sanció de 100 euros pels actes celebrats amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. Aquest procés repressiu ha comportat “l’embargament dels comptes de diverses companyes multades”, segons ha denunciat aquest dimarts l’Assemblea Feminista de València en una roda de premsa convocada davant de la Delegació de Govern a València, junt amb les organitzacions Arran València i Alerta Solidària. “Aquesta situació l’estem assumint de forma autogestionada i col·lectiva”, han afegit per donar les gràcies a la solidaritat i suport que han rebut durant els darrers dos anys.

L’Assemblea Feminista de València, que es va inculpar en solidaritat amb les activistes sancionades, ha estat recorrent les sancions per via administrativa davant la Delegació de Govern, ja que consideren que les sancions econòmiques “atempten contra el dret de vaga i manifestació”. També es van reunir amb l’exdelegat de govern, Juan Carlos Fulgencio (PSPV), qui pot acceptar o no la sanció imposada pels agents. Encara que Fulgencio es va comprometre a revisar les multes, els procediments judicials van continuar en marxa i van arribar al Ministeri d’Interior, qui dicta la resolució definitiva i confirma la sanció. A més a més, s’han sumat les tramitades en 2019 i una multa de 34.000 euros a les tres activistes feministes que van protestar contra l’entrada de l’autobús de l’organització ultraconservadora Hazte Oir a la ciutat de València. Durant els últims mesos, les activistes també es van reunir amb la nova delegada de govern, Glòria Calero, qui “tampoc ha fet res per a evitar aquests judicis que sens dubte tenen la intenció de debilitar el moviment feminista autònom”, han manifestat. Per la seua part, Calero ha afirmat en una roda de premsa que demanarà una reunió amb el Ministeri d’Interior per estudiar les multes.

L’Assemblea ha destacat que durant el context d’emergència sanitària actual, la llei mordassa “s’ha continuat fent servir contra els col·lectius més vulnerables”, com les persones migrades en situació administrativa irregular, i que, a més a més, les restriccions de mobilitat i reunió aprovades per l’Estat espanyol són utilitzades per “desactivar els moviments socials que li resulten molestos, que suposen un perill real per a les estructures del sistema capitalista i patriarcal”. També ha criticat l’actitud del PSOE i Unides Podem, que van prometre derogar la llei mordassa i encara continua vigent.

Subversives, Arran València i Crida Contra el Racisme denuncien repressió policial

L’Assemblea Feminista de València no és l’únic col·lectiu feminista del País Valencià que està patint repressió policial i política. El 9 de setembre, arrencava el procés judicial contra el col·lectiu Subversives de Castelló de la Plana amb la declaració d’una de les seues membres en el jutjat d’instrucció número 1 de la ciutat. Vox les acusa d’un presumpte delicte d’odi i d’amenaces per unes pintades del rostre d’Abascal amb un tir en el front, aparegudes en diverses zones de Castelló i signades pel col·lectiu. Segons va considerar el partit, les pintades “es realitzen amb l’ànim manifestament deliberat de causar el terror, tant a ell [Santiago Abascal] com als seus integrants i simpatitzants”. Tal com ja va explicar la Directa, dues altres activistes de Subversives estan acusades de desobediència a les autoritats i afronten una sanció de 601 euros per “participar en una contra manifestació amb la intenció de boicotejar un míting polític” de Vox i “desobeir els mandats dels agents de l’autoritat”.

Des de Subversives, consideren que la querella presentada per l’organització d’ultradreta té la “clara” intencionalitat política “de criminalitzar el moviment feminista de Castelló i victimitzar l’extrema dreta amb la finalitat de blanquejar el seu discurs d’odi”. I han afegit a través d’un comunicat: “Ens hem vist involucrades en un procés judicial, havent de fer front a tota mena de manipulacions i represàlies que el partit ha aconseguit tirar endavant de la mà de la (in)justícia de l’Estat espanyol”.

Aquesta vesprada, a les 19.30 hores, Subversives participarà en una xerrada davant del Rectorat de la Universitat de València per explicar el procés judicial al qual s’enfronten. A l’acte, organitzat per l’Assemblea Feminista de València, Arran València i Crida Contra el Racisme també denunciaran la repressió policial que estan patint, i es projectarà el curtmetratge Jo també vaig ser piquetera, projecte que repassa la història del moviment feminista durant els últims dos anys. El moviment antifeixista de València, segons ha informat Arran, s’enfronta a tres multes que ascendeixen a més de 1.800 euros arran de les mobilitzacions del 9 d’octubre de 2019. La primera vista tindrà lloc el divendres 25 de setembre.