Les divisions d'informació de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional espanyola llencen l'operació Custòdia compartida per detenir deu antifeixistes

A les 7 h del matí de dimecres 12 de juny els Mossos d’Esquadra i el Cos Nacional de Policia (CNP) van posar en marxa un operatiu conjunt per localitzar i detenir deu de les persones investigades en el que han batejat com a cas Custòdia compartida. Els fets perseguits es remunten al passat dissabte 30 de març a la ciutat de Barcelona, quan es van produir incidents durant el decurs d’una manifestació antifeixista contra el míting que el partit d’extrema dreta VOX duia a terme aquell dia a tocar de la plaça Espanya.

Segons la informació a la qual ha tingut accés la Directa, la participació dels agents de la Policia Nacional espanyola en aquesta ràtzia ha consistit en organitzar un dispositiu propi per localitzar, detenir i presentar davant dels Mossos d’Esquadra quatre de les deu persones investigades, la resta de detencions han quedat en mans dels Mossos d’Esquadra. Fins al moment, s’han pogut confirmar un total de sis persones detingudes i una setena –menor d’edat– que tan sols va ser citada a declarar a comissaria, ja que els atestats policials són individualitzats per cadascuna de les implicades i a hores d’ara no se sap si s’han practicat totes les detencions previstes.

S’han confirmat sis persones detingudes i una setena que va ser citada a declarar a comissaria, ja que els atestats policials són individualitzats i a hores d’ara no se sap si ja s’han practicat totes les detencions previstes

Una de les cinc persones detingudes dimecres també és menor d’edat i ja hauria quedat en llibertat, contràriament a les altres quatre, que han passat la nit a la comissaria de la Travessera de les Corts dels Mossos d’Esquadra i durant el matí de dijous han estat traslladades a la Ciutat de la Justícia per passar a disposició judicial. La darrera detenció de què es té coneixement l’han efectuat agents del CNP a les portes del domicili de la persona investigada a Santa Coloma de Gramenet.

Els advocats d’Alerta Solidària, col·lectiu antirepressiu de l’esquerra independentista, i el despatx Arrels Advocats s’han fet càrrec de la defensa d’aquestes quatre detingudes però no descarten que hi hagi més persones relacionades amb el mateix operatiu esperant a calabossos sense que en tinguin coneixement, perquè hagin designat altres advocats de la seva confiança o d’ofici. Per protestar contra aquestes detencions s’ha convocat per les xarxes socials una concentració solidària a les 12.30 h davant de l’accés principal a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, ubicada a la Gran Via de les Corts Catalanes prop de la plaça Ildefons Cerdà, des d’on algunes de les detingudes han començat a quedar en llibertat a partir de les 13 h del migdia d’aquest dijous 13 de juny.



Estreta i inèdita col·laboració policial

Aquest operatiu suposa un pas endavant fins ara poc habitual en la col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i el CNP en l’àmbit de manifestacions i mobilitzacions de protesta. Existeix un precedent recent de cooperació on la Policia Nacional espanyola es va encarregar de la investigació i va procedir a les detencions -amb el suport d’agents de seguretat ciutadana dels Mossos- de 16 persones presumptament relacionades amb el tall de les vies de l’AVE a Girona durant el primer aniversari de l’1 d’Octubre. Tanmateix, en el cas actual l’entesa va molt més enllà i es tracta d’un cas on tant la investigació com les detencions s’han repartit de forma coordinada entre les respectives divisions d’informació d’ambdós cossos.

Els agents del CNP encarregats del cas estan adscrits al grup IV de la Brigada Provincial d’Informació amb seu a la comissaria de la Verneda, que actuen coordinats amb l’Àrea Central d’Informació dels Mossos amb base al complex Egara de Sabadell

Pel que fa al CNP, els agents encarregats del cas estan adscrits al grup IV de la Brigada Provincial d’Informació de Barcelona amb seu a la comissaria de la Verneda, que actuen coordinats amb l’Àrea Central d’Informació dels Mossos d’Esquadra que té com a base operativa el complex Egara de Sabadell. Policies de paisà d’ambdós cossos han practicat les detencions, majoritàriament a les portes dels domicilis particulars o familiars així com dels llocs de feina de les persones arrestades, totes elles joves de menys de 25 anys.

Els mitjans de prova que han utilitzat per fer efectives les imputacions han estat imatges fotogràfiques i vídeos de la manifestació antifeixista i dels incidents ocorreguts, mitjançant les quals conclouen que les persones detingudes poden ser autores de delictes com atemptat contra l’autoritat i desordres públics. Per la seva banda, l’Oficina del Portaveu dels Mossos d’Esquadra, en una conversa telefònica amb la Directa, no ha volgut confirmar cap més dada que la referent a que l’operació s’hauria fet efectiva per “requeriment de la fiscalia de Barcelona”.



En un comunicat fet públic dimecres al vespre, Alerta Solidària va denunciar un “nou atac contra l’antifeixisme” alertant que l’operació arriba un mes després de la “nova circular de la Fiscalia General de l’Estat sobre delictes d’odi, que generava certa alarma per la clara voluntat de perseguir l’antifeixisme” i exigint, finalment, el cessament immediat del Conseller d’Interior Miquel Buch, que consideren que “assenyala i deté a les persones que lluiten per una societat lliure de feixisme”.



Disset detingudes per la mateixa manifestació

Dissabte 30 de març el partit d’extrema dreta Vox va dur a terme un míting a l’avinguda Maria Cristina de Barcelona protegit per un ampli dispositiu policial dels Mossos d’Esquadra. El fracàs de la formació liderada per Santiago Abascal, que, segons un recompte exhaustiu de la Directa, va aplegar tan sols 3.339 acòlits tot i l’arribada d’una vintena d’autocars procedents d’arreu de l’Estat espanyol, no va dissuadir una mobilització antifeixista que va aplegar unes 400 persones per protestar contra la seva presència a la ciutat. Durant el transcurs de la mobilització, les activistes van intentar avançar fins a l’indret de trobada ultra, però els agents de la Brigada Mòbil d’antidisturbis els ho van impedir. Tot seguit, van fer una cercavila pels carrers d’Hostafrancs, creuant al seu pas tanques d’obra i contenidors, al mateix temps que esmicolaven material d’obra que trobaven al seu pas per llançar-lo contra el cordó policial.

Una noia de 20 anys de l’Hospitalet de Llobregat anomenada Ruth va passar gairebé una setmana en presó provisional després de ser detinguda junt amb sis joves més en la mateixa manifestació de protesta contra VOX

Després de tornar al punt d’inici de la marxa i encendre una barricada, la policia va dur a terme una càrrega on van resultar ferides tres manifestants i van practicar la detenció de la Ruth –jove de l’Hospitalet de Llobregat que va ser empresonada preventivament– i sis persones més, dues d’elles menors d’edat. Les arrestades van ser traslladades a la comissaria de les Corts, als calabossos de la qual van passar la nit de dissabte abans de ser posades en llibertat diumenge. Totes, tret de la Ruth, qui va ingressar en presó provisional, comunicada i sense fiança acusada de delictes de desordres públics i atemptat contra agents de l’autoritat amb ús d’instrument perillós.

El jutge responsable de l’empresonament de la jove va ser el magistrat Jaime Conejo Heredia, un espanyolista amb carrera juridicomilitar que va considerar que existia “risc de fuga”. Després de passar cinc nits a la presó, aquesta estudiant de 20 anys va quedar en llibertat sota fiança de 6.000 euros. Amb la darrera operació policial, ja han estat detingudes un total de disset persones per la mateixa mobilització antifeixista.