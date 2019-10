Les reaccions a la sentència de l'1-O, en directe

Càrregues dels Mossos a la sortida de la línia 9 del metro ubicada a la terminal 1 de l’Aeroport de Barcelona, on hi ha hagut una detenció. TMB ha tallat la circulació de combois i hi ha gent bloquejada a l’estació. Totes les vies de transport estan tallades i hi ha dues marxes a peu per la Gran Via i la Ronda Litoral.