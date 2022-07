Òmnium anuncia la via judicial contra Grande-Marlaska per la infiltració policial a organitzacions juvenils

“Volem que els responsables donin la cara i expliquin sota quines ordres s’infiltren agents de la policia encoberts en organitzacions independentistes per perseguir la dissidència política, completament al marge de l’estat de dret”, ha detallat Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural en roda de premsa. Feia referència als dos recents casos d’infiltració policial i de captació de confidents destapats per la Directa, que han afectat el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i Jovent Republicà. Darrera d’ell, a l’escenari, eren presents representants del SEPC, Jovent Republicà, Batec, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Federació d’escoltisme i guiatge de Catalunya, Arran Jovent, Avalot, JNC, AEP, JCC, La Forja, L’Eina, FNEC i Joves Democràtes. També s’hi han adherit des del País Valencià i les Illes, el Bloc Estudiantat Agermanat i Mallorca Nova.

“El Ministeri de l’Interior té moltes coses a explicar i obrirem totes les vies que tenim a les nostres mans per a depurar responsabilitats”, ha asseverat Xavier Antich des d’un escenari amb representants de les organitzacions juvenils més representatives del país

Marta Garsavall, jurista i membre de la junta d’Òmnium ha acompanyat Antich en la compareixença i ha dirigit les seves paraules a Fernando Grande-Marlaska. “Volem que el ministre de l’Interior expliqui en base a què, a quines lleis, a quines proves s’infiltra en les organitzacions juvenils com està fent” i ha afegit “esgotarem totes les instàncies per acabar, si cal, al Tribunal Europeu de Drets Humans”. El primer pas serà la presentació d’un requeriment per la via administrativa, signat per un representant legal d’Òmnium, on se li demana al govern espanyol que “aturi la via de fet”, és a dir, que deixi d’infiltrar policies i captar confidents, ha explicat Garsavall. En cas que no hi hagi resposta, s’iniciarà la via judicial amb un contenciós-administratiu davant de l’Audiència Nacional espanyola. El següent pas seria el Tribunal Suprem, per acabar interposant una demanda davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). L’equip jurídic de l’entitat calcula que es trigarà un any a arribar a les altes instàncies judicials europees.

“El Ministeri de l’Interior té moltes coses a explicar i obrirem totes les vies que tenim a les nostres mans per depurar responsabilitats, batallarem fins al final per aconseguir una condemna. I cal recordar que al capdavant d’Interior hi ha Fernando Grande-Marlaska, una persona que acumula set condemnes del TEDH per violació dels drets humans”, ha reblat Antich des de l’escenari abans d’agrair la presència a l’acte de les entitats juvenils i mostrar-los la voluntat d’acompanyar-los “fins allà on calgui”.



“Ni cobertura legal ni constitucional”

En el requeriment que Òmnium ha enviat al Ministeri de l’Interior es fan constar les dades personals del policia infiltrat durant dos anys al SEPC, a Resistim al Gòtic i al Casal Popular Lina Òdena, i es destaca que l’operació policial d’espionatge no tenia “ni cobertura legal ni constitucional” i que s’haurien vulnerat un mínim de dos drets fonamentals: el dret a la intimitat i el dret a la lliure associació. En relació a l’intent de captació del jove Enric Pérez per tal d’infiltrar-lo com a confident s’assegura que “no està amparat normativament perquè ni Jovent Republicà ni Batec han desenvolupat cap activitat criminal ni estan sent investigats per cap òrgan judicial”. De fet, fonts jurídiques consultades per la ‘Directa’ apunten que en aquest cas també s’hauria pogut cometre un presumpte delicte de coaccions.