Pedro Sánchez i el govern espanyol al focus de les crítiques de la comunitat afrodescendent per la massacre de Melilla

A Barcelona i a València es van fer ahir al vespre concentracions multitudinàries de protesta per la massacre de Melilla, convocades per la comunitat africana negra i afrodescendent i per les entitats Uhuru, València és Refugi i la Federació Unió Africana, respectivament. El punt escollit a la capital catalana fou la plaça d’Idrissa Diallo –nomenada així en memòria d’una persona que va morir al CIE de Barcelona– on es van aplegar més d’un miler de manifestants sota el lema “Les vides negres importen”. Una desena de portaveus, alçades sobre la base del monument a l’esclavista Antonio López, que encara es troba al centre de la plaça, van denunciar la hipocresia del govern d’esquerres i van qualificar de “racistes” i “d’extrema dreta” les paraules del president espanyol Pedro Sánchez.

A València, la mobilització va arrencar davant de la seu de la Delegació del Govern espanyol i va comptar també amb la presència de centenars de persones, entre les quals, moltes integrants de la comunitat afrodescendent. Cartells amb els lemes “Cap ésser humà és il·legal”, “No són morts, són assassinats” i “Governs espanyol i marroquí, assassins!” van encapçalar la protesta, on es va fer lectura d’un manifest. A Palma també es va celebrar una concentració de protesta, i avui es farà al centre de Girona. En tots els actes d’ahir hi va haver missatges de rebuig al “silenci” dels socis de govern de Pedro Sánchez a l’executiu central, la coalició Unidas Podemos.



2.500 manifestants a Madrid

Emoció i tristesa. On el president del govern ha vist una operació “ben resolta” els col·lectius antiracistes de Madrid han assenyalat un assassinat col·lectiu. La comercial plaça de Callao es va omplir la tarda d’aquest diumenge de manifestants que responien a la convocatòria de l’Assemblea Antiracista de Madrid, el Moviment antiracista de Madrid i el col·lectiu Regularització Ja. En total, 2.500 persones, segons els convocants, s’han concentrat a la plaça, sota la mirada d’enormes cartells reivindicatius per a recordar “la mort d’almenys 45 persones com a resultat de la col·laboració entre el govern marroquí i espanyol”.

“Govern Marroquí, culpable!, Govern espanyol, culpable!”, les persones presents se situaven en un cercle entorn dels convocants i van anar col·locant flors en record dels qui han mort com a resultat de la violenta resposta de les forces de seguretat de tots dos costats de la frontera mentre corejaven, “no són morts, són assassinats”. “Grande-Marlaska, salta tu la tanca!”, li han suggerit al ministre d’Interior. “El govern progressista també és racista”, es cridava a la plaça.

Per iniciativa dels col·lectius convocants, la gent s’ha apilat a terra replicant les imatges difoses des de Nador per l’Associació Marroquina de Drets Humans en la qual es mostrava com les persones van ser colpejades i llançades unes damunt d’unes altres, i deixades sobre el sòl malgrat estar ferides moltes d’elles de gravetat després d’haver estat expulsades de la tanca. Un acarnissament que ha incrementat el balanç de víctimes. “Això de Melilla ho pagareu!” s’ha corejat repetidament enfront de la possibilitat que aquestes accions quedin impunes. “Melilla, germans, nosaltres no oblidem”, cridaven els presents.