Qui són les 28 persones empresonades durant la primera setmana de protestes contra la sentència?

Des que dilluns 14 d’octubre es va donar a conèixer la sentència del Tribunal Suprem que condemna a entre 9 i 13 anys de presó Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, Catalunya ha viscut una setmana de protestes ininterrompudes que han deixat xifres altíssimes de persones detingudes i ferides per l’acció dels Mossos d’Esquadra i el Cos Nacional de Policia (CNP).

Segons les dades facilitades pel ministre de l’Interior del govern espanyol en funcions, Fernando Grande-Marlaska, hi ha hagut 194 detencions des de dilluns a tota Catalunya en relació amb les mobilitzacions, 154 de les quals han estat practicades pels Mossos, 32 pel CNP i 8 per la Guàrdia Urbana de Barcelona. Al seu torn, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) informava diumenge a la nit que 104 d’elles ja han passat a disposició judicial, acordant-se la presó provisional, comunicada i sense fiança per 28, i la llibertat amb mesures cautelars per a la resta. Aquestes mesures varien segons els casos, contemplant des de la prohibició de participar en protestes fins al veto d’acostar-s’hi a menys d’un quilòmetre i mig, passant per la retirada de passaport o per haver de personar-se als jutjats cada quinze dies.

A dues persones detingudes a Lleida, incloses dins les 76 persones que han quedat en llibertat amb mesures cautelars, se’ls ha obert un expedient d’internament amb ordre d’expulsió al CIE de Barcelona

A dues persones detingudes a Lleida, incloses dins les 76 persones que han quedat en llibertat amb mesures cautelars, se’ls ha obert un expedient d’internament amb ordre d’expulsió al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Barcelona, mentre que a un tercer ciutadà estatunidenc –extracomunitari– també se li ha iniciat un procés d’expulsió malgrat que disposa de permís de residència permanent d’un familiar comunitari.

D’altra banda, és important aclarir que el centenar de persones més que han estat detingudes aquests dies però no han estat posades a disposició judicial, han quedat en llibertat amb càrrecs i sense mesures cautelars a l’espera de ser citades a declarar en seu judicial. Les seves detencions haurien quedat sense efecte a comissaria, on un agent de policia exerceix funcions d’instructor i valora la gravetat dels fets que se’ls atribueix –en funció de l’atestat policial redactat posteriorment a la seva detenció– i decideix deixar-los en llibertat a l’espera de comparèixer o portar-los automàticament davant del jutge.

L’advocat Eduardo Cáliz, de l’organització antirepressiva de l’esquerra independentista Alerta Solidària, creu que en aquests casos la presó provisional no està justificada amb cap finalitat de les que legalment estan previstes. “Fiscalia està demanant presó per tots els detinguts amb una finalitat d’escarni públic per atemorir la població i que no continuïn expressant el seu malestar amb la situació política”, rebla amb rotunditat. També considera que els jutges estan seguint directrius de la fiscalia i això “comporta una vulneració flagrant al dret a la llibertat i el dret a manifestació i pot comportar conseqüències nefastes per totes les persones joves que estan a la presó i que molt probablement quan arribin a judici seran absoltes”. Finalment, apunta que les mesures poden suposar “un efecte bumerang i augmentar la indignació popular, al mateix temps que suposen un allunyament cap a l’administració de justícia”.



Taca d’oli arreu del territori

De les 28 persones empresonades, setze van ser detingudes a la ciutat de Barcelona, cinc a Lleida, cinc a Girona i dues a Tarragona. Alerta Solidària, que coordina i assumeix la defensa de bona part d’elles, denuncia que la manipulació als atestats policials que els han portat a presó i afirma que “presenten proves exactament iguals per a diferents persones empresonades”. La immensa majoria tenen edats compreses entre els 18 i els 25 anys i malgrat ser detingudes a les quatre capitals del país tenen orígens i procedències diverses, majoritàriament de municipis més petits.

Laura Solé i Joan Tortosa són dues joves de 25 i 22 anys, respectivament, que van ser detingudes per agents de paisà de la Policia Nacional espanyola dijous a la nit a Tarragona. La jutgessa de guàrdia va ordenar el seu ingrés a presó dissabte i actualment es troben a la presó de Mas d’Enric

Aquest és el cas de la Laura Solé i en Joan Tortosa, dues joves de 25 i 22 anys, respectivament, que van ser detingudes per agents de paisà de la Policia Nacional espanyola dijous a la nit a Tarragona. La jutgessa de guàrdia va ordenar el seu ingrés a presó dissabte i actualment es troben a la presó de Mas d’Enric, el mateix centre del Catllar on està presa l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, condemnada a onze anys i mig de presó per sedició, i un tercer manifestant tarragoní detingut a Barcelona. El seu empresonament ha commocionat els pobles de La Secuita (Tarragonès) i el Pont d’Armentera (Alt Camp), d’on són filla i fill, i a hores d’ara ja s’han celebrat dues concentracions davant la presó per exigir el seu alliberament.

Una de les advocades que les assisteix, Montse Aumatell, explica que als atestats policials se les acusa de moure contenidors o portar pedres, però assegura que no hi ha constància que “acabessin cap d’aquestes accions i incorrin en un delicte, ja que afirmen no saber que va passar després i no són capaços d’individualitzar conductes, tal com es requereix en el dret penal”. La lletrada anuncia que presentarà un recurs de reforma a la interlocutòria d’ingrés a la presó i si aquest és denegat, apel·larà a l’Audiència de Tarragona.

Aumatell confirma que les dues joves han recuperat una certa tranquil·litat un cop ingressades al centre penitenciari, on a diferència del seu pas per les mans del CNP, estan rebent un tracte respectuós: “A banda de la violència que van patir durant la detenció, ens han explicat que a comissaria es van burlar d’ells, van rebre empentes i els van fer sentir l’himne espanyol des d’un radiocasset”.

A comarques gironines són cinc els joves que han estat privats de llibertat, tots ells nois que en aquests moments són al centre penitenciari de Puig de les Basses (Figueres), on també es troba Dolors Bassa, exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies condemnada a dotze anys de presó i d’inhabilitació pels delictes de sedició i malversació.

L’ordre de presó contra els dos primers es va emetre divendres, la tercera dissabte i les dues darreres, diumenge. Fins al moment, només ha transcendit el nom de Robert Llach i Pau Sánchez, naturals de Girona i Llagostera (Gironès) de 25 i 21 anys, respectivament. Els dos han estat els darrers de tots ells en entrar a presó, ja que van ser posats a disposició judicial diumenge, després de ser detinguts pel CNP la nit de divendres a dissabte.

Dos dels altres tres empresonats són joves extutelats que van ser detinguts durant els incidents de dimecres a la nit i van ingressar dijous a la presó, mentre que l’empresonament del tercer es va efectuar dissabte. Tots tres són joves racialitzats d’origen magrebí i van ser detinguts pels Mossos d’Esquadra, en el que Benet Salellas, advocat de quatre dels empresonats, veu “un biaix que sempre ajuda” a l’hora d’aplicar un càstig més sever.

Salellas ha denunciat via xarxes socials que el cas de Llach i Sánchez van prendre “declaració als detinguts amb la presència de dos membres del CNP encaputxats dins la sala”, en referència al seu pas pel jutjat de guàrdia abans de ser enviats a la presó. A més a més, el lletrat assegura que “hi ha instruccions de la fiscalia general, via fiscals de les demarcacions territorials, de demanar presó per totes les causes amb desordres públics”.

A la demarcació de Lleida també s’han produït cinc empresonaments, el primer dels quals va ser el d’Albert Martí, popular músic de 35 anys originari de Térmens (Noguera) detingut durant les protestes de dimecres

Al seu torn, a la demarcació de Lleida també s’han produït cinc empresonaments, el primer dels quals va ser el d’Albert Martí, popular músic de 35 anys originari de Térmens (Noguera) detingut durant les protestes de dimecres sota l’acusació de trencar-li un braç a un agent dels Mossos d’Esquadra. Durant la jornada de vaga general, es va dur a terme una concentració per reclamar la seva llibertat al Centre Penitenciari de Ponent, les mateixes instal·lacions on han anat a parar quatre de les persones detingudes en els aldarulls posteriors a la marxa multitudinària que es va viure divendres –una vegada més– a la capital del Segrià.

Un dels nois que ha ingressat a presó és Amadeu Roca, natural d’Artesa de Segre (Noguera), que hauria estat detingut al carrer Almodí Vell i pel qual la seva família ha fet una crida a les xarxes per cercar testimonis i proves que puguin demostrar que no és responsable dels fets que se li imputen. Un altre és menor d’edat i es troba al centre educatiu El Segre, mentre que dels dos restants encara no hem pogut recollir més informació, ja que els col·lectius de suport i de juristes encara estan organitzant-se per respondre a la forta onada repressiva d’aquests dies, que ha deixat un total 43 persones detingudes a la ciutat.



Barcelona, punt de confluència

Setze de les persones actualment empresonades van ser detingudes a la ciutat de Barcelona durant les mobilitzacions organitzades entre dimarts i divendres. Tanmateix, moltes d’elles no són veïnes de la capital catalana sinó que hi havien acudit per manifestar-se.

David Pérez i Álvaro Alierta tenen 20 i 21 anys respectivament i van ser detinguts pels Mossos d’Esquadra la matinada de dijous a divendres al carrer Aragó. Segons va explicar la germana d’Alierta diumenge a Twitter, “després de tres dies hem pogut veure al meu germà empresonat ahir”. La família denuncia que “quan el van detenir el van apallissar: té punts a una cama i està tot masegat, segons els agents tot s’ho ha fet ell solet”.

A tots dos els acusen de tirar pedres a un furgó policial però el seu entorn assegura que “no tenen cap mena de prova i els van detenir quatre hores més tard i a un lloc diferent d’on suposadament havia passat l’aldarull”. Per protestar contra el seu empresonament, més de 300 persones es van concentrar dissabte a la plaça de la vila del seu municipi, Parets del Vallès (Vallès Oriental). Tots dos es troben a la presó de joves de la Roca del Vallès, centre penitenciari destinat a persones entre els 18 i els 21 anys, juntament amb un tercer noi també detingut a Barcelona i empresonat el passat dimecres. Segons fonts de Serveis Penitenciaris en aquesta presó hi hauria un total de deu persones internes detingudes durant les protestes.

Xènia Garcia, una noia de 22 anys de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), va ser apallissada i detinguda divendres al carrer Jonqueres, acusada de llençar objectes contra agents del CNP i de portar unes boles a dins la bossa que duia

Un altre cas és el de la Xènia Garcia, noia de 22 anys de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), apallissada i detinguda divendres al carrer Jonqueres, acusada de llençar objectes contra agents del CNP i de portar unes boles a dins la bossa que duia, extrem que apareix a l’atestat tot i que després no s’han presentat aquests objectes com a prova. Està actualment tancada al centre penitenciari de dones de Wad-Ras i resulta que les mateixes boles de les quals se l’acusa de ser portadora també apareixen a altres atestats de persones detingudes el mateix dia.

Almenys dues joves més detingudes durant les protestes estan recluses actualment a la mateixa presó ubicada al barri barceloní del Poblenou, a l’exterior de la qual ja s’han celebrat concentracions de protesta diumenge i dilluns –que a partir d’ara es preveu que tinguin continuïtat cada dia– per exigir la seva llibertat. Una d’elles és la Paula, una jove de 20 anys que va ser detinguda el mateix dia de la vaga general i que segons denuncia el seu grup de suport, que ha iniciat una campanya demanant la seva absolució, va ser detinguda pels agents antidisturbis de les Unitats d’Intervenció Policial (UIP) del CNP, que l’haurien retingut durant catorze hores sense comunicar la seva detenció. La tercera noia s’anomena Andrea, va ser detinguda dimarts 15 d’octubre a la capital catalana i és originària de Sabadell, on està vinculada al centre social L’Obrera i s’ha creat un grup per donar-li suport.

Un altre jove detingut dimarts a Barcelona és el tercer pres d’aquests dies al centre penitenciari de Mas d’Enric, on aquest dilluns s’han manifestat mig miler de persones per demanar la posada en llibertat de tots ells. Es diu David Solé, és de Tarragona i el jutjat que en va decretar l’ingrés assegura que ell i tres persones més que van ser detingudes en el mateix moment haurien fet accions per “impedir l’execució d’una sentència ferma dictada pel Tribunal Suprem”. L’acusació particular, exercida per la Generalitat en representació dels mossos que haurien quedat ferits durant els aldarulls, també va sol·licitar presó, en aquest cas eludible amb fiança de 2.000 euros, però finalment tots van ser enviats a presó sense fiança.

Finalment, Francesc Colomines va ser apallissat entre vuit policies i detingut divendres al vespre al carrer Trafalgar. La seva família ha demanat imatges i testimonis per la seva defensa i actualment està reclòs a Brians I. També es té coneixement d’un jove de Mataró (Maresme) que actualment està engarjolat, mentre que encara no han transcendit els nou casos restants de persones detingudes a la ciutat de Barcelona i posteriorment empresonades, ja que estan assistits per advocats d’ofici o per desig exprés de les seves famílies.