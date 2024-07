Cinc de les persones investigades pel cas Tsunami Democràtic tornen de l'exili

El periodista de la Directa Jesús Rodríguez ja és a casa. Un passadís d’abraçades i aplaudiments l’ha rebut a la Comunal, al barri de Sants, des d’on ha agraït el constant suport durant el temps d’exili. “Són vuit mesos que et marquen per tota la vida”, ha dit, alhora que ha apreciat “l’exercici d’estima, de no deixar sol” que l’ha sostingut.

El periodista ha posat en relleu el gran suport teixit entre les persones exiliades i també entre els seus respectius grups de suport. “Hem viscut amb l’angoixa i la incertesa de no saber quant temps es podria allargar la situació”, ha remarcat en el seu parlament, envoltat d’unes dues-centes persones aplegades per rebre’l. La benvinguda ha estat coronada per la música de la Companyia Elèctrica Dharma i carregada de paraules d’agraïment, condemna a la repressió i a l’atac a l’exercici del periodisme i solidaritat amb les persones exiliades que encara no han pogut tornar a Catalunya.

“Els vuit mesos d’exili s’han fet molt llargs, amb una cadira buida a la redacció”, ha expressat la periodista de la Directa Gemma Garcia, que ha destacat com “amb el Jesús moltes hem après a fer millor periodisme i encara més el sentit de la justícia i la solidaritat”.

“Tu per nosaltres, nosaltres per tu” ha estat corejat en reiterades ocasions per les assistents que han volgut donar la benvinguda al periodista i veí del barri. Dos altres dels exiliats retornats al matí, el diputat d’ERC Ruben Wagensberg i el vicepresident d’Òmnium Cultural Oleguer Serra, s’han acostat a l’acte a la Comunal, on també han estat rebuts amb caliu.