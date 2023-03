El feminisme anticapitalista fa una crida a la vaga del 8M com a “proposta integral”

El 8M s’acosta, després d’uns anys de postpandèmia, amb la fita d’una vaga general feminista arreu dels Països Catalans. La proposta d’aturada laboral té les seues precedents als anys 2018 i 2019, quan es van viure vagues multitudinàries que van omplir els carrers de pobles i ciutats. El lema “Si nosaltres ens aturem, s’atura el món” va recórrer manifestacions i piquets, mobilitzant milers de feministes, tant durant el 8 de març com en els set dies de lluita previs. Enguany, es recupera la proposta de vaga de la mà de la Xarxa de Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans, amb els col·lectius i assemblees que la conformen, i a la qual s’han sumat sindicats com la Confederació General del Treball (CGT), la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Entre els motius i propostes de la convocatòria s’hi llig la resposta a un moment de crisi global “on les condicions de vida són cada vegada pitjors”, el creixement d’amenaces com l’extrema dreta o l’increment de les violències masclistes, racistes i lgtbifòbiques.

La Xarxa de Feministes Anticapitalistes dels PPCC, formada per vora trenta col·lectius de diferents municipis, llença una crida a la vaga amb una “proposta integral” que apel·la a un subjecte del feminisme ample on entren tant “dones i persones amb identitats dissidents com homes que defensen acabar amb el patriarcat”. Així, aquest proper 8M pren un caràcter més subversiu pel que fa als discursos. Entre els motius de vaga assenyalen la precarietat, la davallada de condicions laborals front l’encariment de la vida, l’auge del feixisme, l’augment de les violències i la repressió al feminisme i als moviments populars, entre altres. Sota aquesta convocatòria s’han organitzat col·lectius i comitès de vaga d’arreu del territori, com assenyala Ester Sànchez, membre de la Xarxa: “Feministes Anticapitalistes s’organitza en el marc dels Països Catalans i hi participen col·lectius de tot arreu, des de la Catalunya Nord al País Valencià, Camp de Tarragona, Lleida, Girona o València, i en cada territori s’organitza de manera autònoma amb les assemblees locals, comitès de vaga als barris i amb el teixit popular que les envolten i que donen suport a la proposta de vaga”.

Entre els motius de vaga assenyalen la precarietat, la davallada de condicions laborals front l’encariment de la vida, l’auge del feixisme, l’augment de les violències i la repressió al feminisme i als moviments populars, entre altres

L’aturada laboral ha estat secundada per sindicats anticapitalistes com la Coordinadora Obrera Sindical, qui ha convocat vaga en tot el marc dels Països Catalans, CGT que, com explica Carmen Jereño, Secretaria de la Dona de CGT València “funcionem a escala territorial, en cada lloc s’organitzen de manera autònoma, sobretot després de la pandèmia que havia quedat tot aturat. Nosaltres, a València, hem esperat que l’Assemblea Feminista traguera la convocatòria per secundar-la”. A Catalunya CGT també ha fet una crida a la Vaga General feminista de la mà d’altres sindicats com Solidaritat Obrera, IAC, Sindillar i la COS. Pel que fa al sindicat de l’Esquerra Independentista, COS, expliquen que s’han centrat en fer propaganda i pedagogia de la vaga. En cada territori treballen conjuntament a les assemblees properes, en el cas de València s’han organitzat tallers d’autodefensa laboral els dies previs així com piquets a empreses que no respecten els drets de les treballadores. Aquest dimecres 8 de març el plantegen com una vaga feminista de treball, estudiantil, de cures i de consum. La proposta anticapitalista se situa enfront d’altres del feminisme més institucional, del qual assenyalen “la seua ineficiència en la millora de la vida de les dones”. Reblen que “el feminisme no guanyarà res si no acaba amb el capitalisme, amb el racisme, amb tot allò que enriqueix les butxaques d’uns pocs i acaba amb la vida de tantes”.

Com altres anys la protesta no queda només en el dia 8 de març, en molts llocs les activitats ja estan en marxa des del mes de febrer. En el cas de València, l’assemblea feminista s’organitza per barris i ha iniciat les activitats el cap de setmana del 4 i 5 de març, amb música en directe, cercavila i dinars populars a Poblats Marítims i Benimaclet. També les comarques de Tarragona han acollit cites prèvies, com és el cas de Reus el 4 de març amb una taula rodona i un vermut musical feminista per “escalfar motors” de cara al 8M. En paral·lel també es faran formacions als diferents ateneus i locals dels col·lectius que formen part de la Xarxa de Feministes Anticapitalistes.

A més, entre les activitats prèvies a la jornada de vaga hi trobem també la convocatòria de manifestacions nocturnes el 7 de març. La de Barcelona sortirà a les set de la tarda des del Metro de Maria Cristina (amb columnes des de Sant Andreu de Palomar, Gràcia i Sants), convocat pel col·lectiu d’acció autònoma i feminista ‘Se va a armar La Gorda’. Enguany també es faran marxes nocturnes a Rubí i Castelldefels.

Cada poble, barri i ciutat ha preparat activitats al llarg del dia entre les quals destaquen piquets, preparació de pancartes o manifestacions com és el cas de Tarragona, on el punt de partida unitari serà a les dotze a la plaça Imperial Tarraco

El 8 de març es planteja enguany com una diada combativa que arribe a ser tan exitosa com ho van ser els 8M de 2018 i 2019. Cada poble, barri i ciutat ha preparat activitats al llarg del dia entre les quals destaquen piquets, preparació de pancartes o manifestacions com és el cas de Tarragona, on el punt de partida unitari serà a les dotze a la plaça Imperial Tarraco. “Ho organitzem al matí aprofitant que hi ha vaga, és una manera de donar-li més força”, explica Alba Urpí, membre de l’assemblea Cau de Llunes de Tarragona. En la majoria de casos, però, les manifestacions unitàries tindran lloc entre les sis i les set de la tarda. En el cas de les Illes i Alacant, les diferents assemblees criden a les manifestacions que s’hi organitzen en les respectives capitals. A Mallorca la Coordinadora Transfeminista 8M, una organització força jove, ha convocat manifestació a les sis de la tarda a la plaça d’Espanya de Palma.

Finalment, pel que fa a la convocatòria estudiantil, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans crida a la vaga educativa allà on tenen presència. Proposen dos dies de lluita, el 7 i 8 de març, durant els quals volen socialitzar i preparar la diada del 8M des dels centres. El dia 7 els instituts han convocat una aturada d’unes hores com a prèvia a la vaga general, que també tindrà suport des de l’àmbit universitari. “El sistema està en crisi general i s’està imposant una retallada de drets de les classes treballadores. Aquesta desigualtat s’incrementa i es percep a les aules. Veiem la necessitat de posar la coeducació sobre la taula, i també resignificar-la, perquè a les institucions es parla de coeducació com una neteja de cara”, apunta Marta Daviu, portaveu del SEPC. Així, es llegiran manifestos als instituts el dia 7 i s’organitzaran amb els diferents teixits populars de cada territori, de la mateixa manera que se sumaran a les respectives manifestacions i activitats de cada localitat, ciutat o barri juntament amb els centres universitaris de Catalunya, País Valencià i Illes.