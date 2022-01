Els treballadors subcontractats per Repsol es juguen la salut per a netejar l'abocament a la costa peruana

La companyia petroliera no disposa d'equips de contenció i ha delegat el sanejament del desastre en empreses locals que contracten personal eventual sense l'experiència, la formació o l'equipament necessari per a treballar en constant exposició als efectes nocius dels hidrocarburs

Després dels advertiments efectuats per la Superintendència Nacional de Fiscalització Laboral (Sunafil) del Perú i la seva recent filtració als mitjans de comunicació nacionals, Repsol i les empreses subcontractades per a la neteja del vessament de 6.000 barrils de cru, ocorregut el 15 de gener en el districte de Ventanilla (Província Constitucional del Callao, departament de Lima), han incrementat les mesures per a garantir que els treballs es realitzin en condicions de seguretat i precaució sanitària. No obstant això, els grups de treballadors han estat fent la seva feina durant dies amb un equipament insuficient i sense complir les prevencions sanitàries prescrites pels organismes autoritzats.

Els Equips de Protecció Personal (EPP) distribuïts per Repsol no van evitar que els residus oliosos es filtressin i cobrissin les mans i els peus dels treballadors, els quals van fer les seves tasques amb materials precaris com bidons i palanganes

La petroliera espanyola no compta amb els seus propis equips especialitzats de contenció perquè actuïn en cas que es produeixi un abocament d’aquesta magnitud i ha encarregat les feines de sanejament a entitats subsidiàries que estan reclutant operaris eventuals sense experiència prèvia i que ni tan sols reben les indicacions bàsiques d’actuació abans d’iniciar les tasques de neteja. Les escenes recollides a platja Cavero divendres passat, una de les zones més afectades per l’abocament, mostren com els Equips de Protecció Personal (EPP) distribuïts per Repsol no van evitar que els residus oliosos es filtressin i cobrissin les mans i els peus dels treballadors, els quals van fer les seves tasques amb materials precaris com bidons i palanganes que esquitxaven el seu contingut mentre eren elevats manualment amb cordes pel penya-segat.

Així és com persones que només busquen millorar els seus ingressos habituals van ser exposades a la toxicitat dels hidrocarburs i a la calor intensa de l’estiu per retribucions que oscil·len entre els 80 i 120 soles (el que equival a entre 18 i 27 euros) al dia, segons diversos testimonis recollits entre els contractats. De fet, un d’ells lamentava que “molts dels aquí presents són joves pares de família que necessiten la plata i no saben on s’estan ficant”.

Així mateix, les pauses cada trenta minuts recomanades per les autoritats públiques no es van efectuar amb el rigor necessari, la qual cosa resulta especialment greu si tenim en compte que molts dels operaris laboraven sense màscara o amb unes d’escassa protecció destinades a impedir el contagi de malalties. “Quan arribo a casa, em bec un litre de llet per a combatre la sensació d’intoxicació”, comentava un altre dels efectius de neteja. Aquest tipus d’escenaris es veuen facilitats per la falta d’una supervisió efectiva per part de les empreses subcontractades o dels tècnics enviats per Repsol, que tenen una presència irregular i no cobreixen moltes de les zones on es desenvolupen les activitats. En aquest sentit, s’han fet famoses les imatges que circulen en xarxes que exhibeixen com els treballadors esmorzaven els menús donats per diferents entitats en els mateixos espais contaminats.



Contingents de voluntaris

Els grups d’operaris solen estar acompanyats de col·lectius de voluntaris que exerceixen tasques de neteja de menor risc, però que, igualment, estan exposats a l’efecte del cru. Bryan Torres és l’encarregat de dirigir a una vintena de persones que es van oferir per a sanejar l’abocament a la platja de Bahía Blanca i explica que són un conjunt de joves procedents de la ciutat de Pachacútec, en el districte de Ventanilla, que busquen “ajudar a solucionar aquesta catàstrofe i cuidar del medi ambient”.

Torres aclareix que, abans de començar la feina de casa, reben instruccions durant deu o vint minuts sobre com usar els EPP, el límit de profunditat que han d’aconseguir en endinsar-se en l’onatge, la freqüència amb la qual han de descansar i resguardar-se del sol o el procediment a l’hora de tractar animals afectats pels residus oliosos. D’aquesta manera, Torres reivindica el paper del voluntariat en el context de desastre ambiental a l’hora de cobrir la falta d’efectius desplegats per les empreses subcontractades per Repsol en unes certes zones de la costa: “La nostra feina és de gran importància atès que els treballadors contractats són del tot insuficients”.

*Article publicat originalment a El Salto Diario