La subhasta d'immobles de la Generalitat des de dins

Tot i la mobilització de prop de 200 activistes, que han dificultat l’accés a més d’un centenar de licitadors, la subhasta d’immobles procedents d’herències intestades s’ha celebrat. Entre els compradors hi ha inversors particulars i diverses empreses immobiliàries. Albert van Adrichem Boogaert, que va oferir 6.000 euros al Sindicat de Barri de Poble-sec perquè marxés una família del carrer Blasco de Garay, ha optat a quatre habitatges com a representant del fons d’inversió Riereta Equities.

Gemma Garcia | @gemma_g_fabrega

Riereta Equities, Luxalbus Ingenium 1940 SL, Top Day Holdings SL, Magic Loop SL, Sky Holdings 2005, Carjuana SL o Fontsanta Investments SL són alguns dels licitadors que avui han assistit a la subhasta, organitzada per la Generalitat de Catalunya, dels 46 immobles procedents d’herències intestades. Mai una subhasta havia causat tan rebombori i mai tantes persones, prop de 200, havien intentat impedir-la per aconseguir que els immobles es destinin directament a habitatge protegit. Amb gairebé dues hores de retard per la protesta d’Aturem la Subhasta, la majoria de licitadors, amb carpeta sota el braç, han pogut accedir a la sala, escortats per la BRIMO dels Mossos d’Esquadra. Més tard, quan ja havia arrencat la presentació, els mitjans de comunicació també han pogut entrar a l’Espai BITAL, al Centre de Comunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de l’Hospitalet de Llobregat. La sala era plena i alguns licitadors comentaven indignats que les activistes els haguessin titllat d’especuladors.

En total, s’han presentat 156 ofertes per a només 27 immobles dels 46 ofertats; dinou han quedat deserts. Per participar-hi, tothom havia dipositat prèviament l’import de la garantia, fixa’t per a cada immoble en el plec de condicions, que en cas de no adjudicar-se el bé, li serà reintegrat.

Abans que comencessin a disparar-se a l’alça els preus mínims establerts per als immobles, des de la Generalitat s’ha insistit en què si hi havia licitadors que degut a l’ocupació de l’habitatge Blasco de Garay volien renunciar a la compra, ho podien fer

Abans que comencessin a disparar-se a l’alça els preus mínims establerts per als immobles, des de la Generalitat s’ha insistit en què si hi havia licitadors que degut a l’ocupació de l’habitatge Blasco de Garay volien renunciar a la compra, ho podien fer: “L’ocupació no s’està produint per necessitat, sinó per qüestions polítiques; per aturar la subhasta”, han valorat abans de donar el tret de sortida a la subhasta. També, per garantir la tranquil·litat dels potencials compradors, han afegit que les finques en qüestió estan sota vigilància.

Malgrat l’ocupació per part d’una família en situació de vulnerabilitat, l’habitatge del Poble-sec de Barcelona ha estat un dels més concorreguts, amb 13 licitadors després que set es retiressin. De 141.500 euros inicials, s’ha acabat adjudicant per 243.000 a l’empresa Yalu River SL, administrada per Oriol de los Santos Vidal. Mentrestant, un grup de postors conversaven sobre quina podia ser la via més ràpida per fer fora els okupes.

Precisament, a la sala hi havia Albert van Adrichem Boogaert, que va oferir 6.000 euros al Sindicat de barri de Poble-sec perquè fessin fora la família de Blasco de Garay. Com ja va avançar la Directa, tot i que van Adrichem va insistir en què és un particular, ha optat a quatre habitatges de Barcelona com a representant presencial de Riereta Equities SL, un fons en mans d’un inversor d’origen iraquià. Precisament, el licitador ha quedar apartat dos lots, i la subhasta d’un s’ha hagut de repetir, perquè qui constava a la documentació era únicament Nawar Hussein, el propietari, i d’un altre lot perquè havia fet constar un import inferior al de partida. Van Adrichmen ha contactat amb la Directa per insistir en què no treballa per a Riereta, que recentment ha esborrat el seu nom de l’apartat “Our Team”. L’aclariment d’aquesta irregularitat, i alguns erros de xifres per part de qui conduïa la subhasta, han despertat esbufecs per part del públic, que ja duia dues hores per entrar i més de dues de subhasta. Alguns postors s’han “rebel·lat”, quan la Generalitat ha anunciat que endarrerien la subhasta d’un lot perquè una licitadora, davant les protestes, havia tornat cap a casa.

La d’avui, s’anomena subhasta dinàmica ascendent, a l’anglesa, perquè les ofertes de tots els postors, tancades en un sobre, es fan públiques in situ i a partir d’un preu inicial, anomenat “de reserva”, poden presentar preus més elevats. La Generalitat ha fixat a l’inici de la subhasta de cada lot, quina seria la franja d’augment: 500, mil, dos mil o fins a cinc mil euros i cada licitador aixecava un cartell identificatiu quan estava disposat a oferir més diners. Òbviament, guanya qui ofereix el preu més gran, i l’escalada no ha estat menor. En molts casos, els preus de partida s’han més que doblat, amb el convenciment dels compradors que recuperaran la inversió. Una noia li xiuxiuejava a la seva parella: “fes-me cas, que és un bon preu, fes-me cas”. Segurament, una bona reforma tornarà a doblar el preu final de la subhasta.

A la sala hi havia Albert van Adrichem Boogaert, que va oferir 6.000 euros al Sindicat de barri de Poble-sec perquè fessin fora la família de Blasco de Garay. Com ja va avançar la Directa, tot i que van Adrichem va insistir en què era un particular, ha optat a quatre habitatges com a Riereta Equities SL

L’habitatge més desitjat ha estat el del carrer Volta Colomines 5 de Barcelona a Ciutat Vella de Barcelona, el districte on més pressió immobiliària i turística pateix el veïnat. Era un caramelet per a inversors degut a la seva ubicació i perquè es troba en bon estat de conservació, tot i que, la Generalitat afegeix a la fitxa que “cal fer una redistribució i totes les instal·lacions”. Després d’una pugna entre 27 licitadors, i una forta escalada del preu, finalment l’ha adquirit l’empresa Top Day Holdings SL per 124.000 euros, un 150% més que el preu inicial. La filial immobiliària té uns sis mesos de vida, està administrada per Helen Tombs Tovdal i pertany a Top Day SL d’Amir Sharon.

Una parella de Girona, que assegurava que volia dividir-se un pis a Girona per viure-hi, s’ha quedat amb la boca oberta en veure com les ofertes anaven escalant fins a 305.000, quan el preu inicial era de 136.900. El seu perfil era minoritari i en tot cas, és aquell que mai podrà “competir” amb la capacitat adquisitiva de les immobiliàries.

Darrera d’altres licitadors que optaven a la compra com a particulars, i ho feien per a més d’un lot, hi havia empreses o agències intermediàries. És el cas d’una parella, que conversava en francès, que s’ha quedat amb un habitatge pel doble del preu inicial al carrer de la Cera del barri del Raval, també a Ciutat Vella. Tot i que hi han optat sense el nom de cap mercantil i han explicat a un periodista que l’adquirien per viure-hi, després s’han adjudicat un solar a Gelida a nom de l’empresa Marcel Investments SL. O el cas del futbolista Xavier Monteys Verdaguer i Eva Choy Blasi, que també han obtingut un lot, el 17, un estudi a l’àtic del número 53 del carrer Xiprer, com a licitadors particulars, però tots dos tenen empreses immobiliàries. Ell, Anverhouse 51 SL i ella, Eixample Esquerra de Pisos SL.

Darrera d’altres licitadors que optaven a la compra com a particulars, i a més d’un lot, hi havia empreses o agències intermediàries. És el cas d’una parella que conversava en francès que s’ha quedat amb un habitatge pel doble del preu inicial al carrer de la Cera del barri del Raval, també a Ciutat Vella

A mesura que avançava la subhasta, la sala ha anat quedant buida. Alguna encaixada de mans entre postors que ja es coneixen, algun intercanvi de targetes i certes cares llargues per, després de tantes hores, haver de marxar amb les mans i la futura butxaca buida. Al carrer Goytisolo ja feia molta estona que no hi quedava cap activista, estava desert i queia un sol de justícia. Aturem la Subhasta s’ha concentrat en un dels dos habitatges que, a primera hora del matí, han anunciat haver okupat. La família que havia entrat a l’immoble del carrer Xipré 53, al barri de Roquetes, ha estat desnonada pels Mossos d’Esquadra, sense ordre judicial, segons els activistes.

En tres hores, la Generalitat ha venut 27 immobles per un import de 3,8 milions d’euros, i assegura en nota de premsa que en destinarà “de manera immediata” 2,9 a la compra d’habitatge de lloguer social. En paral·lel, probablement, la majoria dels béns subhastats es reformaran, els seu preu es dispararà i passaran de nou, al millor postor.