L'Ajuntament de Perpinyà denuncia una activista per haver titllat el batlle de "feixista"

Una conferència sobre la llibertat d'expressió va aplegar dissabte un centenar de persones en suport a Josie Boucher, militant dels moviments socials perpinyanencs contra qui l'Ajuntament de la ciutat governada per l'extrema dreta ha presentat una denúncia per "injúries contra un cos constituït"

Louis Aliot, batlle de Perpinyà, va presentar fa uns mesos una denúncia en nom del municipi contra Josie Boucher, militant dels moviments socials i de les associacions de la ciutat. Ho va fer per unes suposades “difamacions”, després que aquesta el titllés de “feixista” en una concentració de suport al poble d’Ucraïna davant la Prefectura el 5 de març de 2022. Boucher va afirmar que “els refugiats ucraïnesos no havien d’esperar res de feixistes”, en relació amb el viatge del batlle de Perpinyà en autobús fins a la frontera entre Polònia i Ucraïna per mor d’acollir personalment unes quantes desenes de refugiades de la guerra. En el mateix discurs, la militant assenyalava les contradiccions del Rassemblement National, que pocs dies abans havia ordenat la destrucció de material de campanya en el que la seva líder Marine Le Pen apareixia amb el president rus Vladimir Putin.

Pocs dies després, el Consell Municipal de la ciutat aprovava amb quaranta vots a favor i tretze en contra una deliberació que autoritzava el batlle a presentar la denúncia en nom del consistori i a tirar endavant “les accions més apropiades per obtenir la repressió dels propòsits incriminats” en presència d’unes quantes militants que van irrompre a la sala per denunciar la iniciativa. Tanmateix, el cas va alentir-se i no va ser fins a finals d’octubre que Josie Boucher va quedar oficialment encausada.

En el mateix discurs objecte de la denúncia, la militant assenyalava les contradiccions del Rassemblement National, que pocs dies abans havia ordenat la destrucció de material de campanya en el que Marine Le Pen apareixia amb Vladimir Putin

La resposta a la denúncia va ser una concentració a la porta de l’Ajuntament convocada pel comitè de suport a Josie Boucher, format per diverses organitzacions socials i polítiques de la ciutat per exigir “l’anul·lació immediata de tots els càrrecs contra la Josie i el respecte de la llibertat d’expressió” i denunciar una “temptativa d’intimidació de part del batlle de Perpinyà que expressa la seva voluntat de fer callar qualsevol oposició”. En paral·lel, el comitè va publicar una tribuna al diari Mediapart en la que s’assenyala “la hipocresia d’Aliot i del seu partit, que fa cinquanta anys que no para de difondre discursos antiimmigració i contraris a l’acollida de refugiades, fent responsables els immigrants de tots els problemes socials imaginables (atur, delinqüència…) i oposant-se sistemàticament a l’acollida de refugiats”.

Aquest al·legat ha recollit els suports de personalitats com Philippe Martinez, secretari general del sindicat CGT, Daniele Obono, diputada de la France Insoumise, el sociòleg Saïd Bouamama o les presidentes de la Regió Occitanie, Carole Delga, i del Departament, Hermeline Malherbe. Aquesta contradicció que denuncia pren més rellevància si consultem l’hemeroteca: l’agost de 2021, al fil de la caiguda de Kabul (Afganistan) en mans dels talibans, la qüestió de l’acollida de refugiades afganeses va ser d’actualitat durant unes quantes setmanes. La resposta del batlle perpinyanenc va ser ben clara: “no acabo de veure com podríem acollir afganesos a Perpinyà mentre som incapaços de gestionar els migrants que ja són als nostres carrers i saturen els nostres allotjaments d’urgència a banda, evidentment, dels que han servit a França i dels demandants d’asil”.



Una denúncia amb un objectiu clar



Al seu torn, Josie Boucher té molt clar que l’han triada a ella en particular perquè la denúncia és una “amenaça contra tot el que pot representar la meva persona pel fet de ser implicada en els moviments anticapitalistes, anticolonials i en l’associacionisme antiracista”. La militant va més enllà i recorda que “Aliot ja tenia l’ASTI (Association de Solidarité avec les Travailleu-rs-ses Immigrés, on milita) al punt de mira des que era a l’oposició”, quan va votar en contra de les subvencions municipals a aquesta associació perquè segons ell feia proselitisme islamista. Al mateix temps, assegura que el batlle “pretén atacar tot un seguit d’organitzacions que li estem plantant cara en aspectes com el bateig d’una esplanada amb el nom de l’antic membre de l’OAS Pierre Sergent o la instal·lació d’un pessebre al pati de l’Ajuntament”.

Per donar suport a Boucher, la conferència sobre la llibertat d’expressió del passat dissabte a Perpinyà va comptar amb la participació del sociòleg de Lilla Ugo Palheta, especialista en l’extrema dreta, i de Dominique Noguères, vicepresidenta de la Ligue des Droits de l’Homme a escala estatal, entre altres. Palheta va preguntar-se “fins a quin punt li pertoca a la justícia decidir la manera com es pot caracteritzar el RN o Aliot?”, per respondre ell mateix dient que “es tracta més aviat d’un debat científic, historiogràfic i polític”. Per la seua banda, l’advocat de la defensa, Jean-Baptiste Llati, va explicar que “si mirem més enllà de l’estratègia de desdiabolització, no hi ha cap ambigüitat: la història del RN, el seu programa i les seues aliances mostren que continua sent un partit d’extrema dreta”. El lletrat va fer públic més tard que ha demanat a la jutgessa d’instrucció la prescripció dels fets, ja que segons ell l’Ajuntament no hauria respectat el termini de tres mesos que s’estableix per als delictes de premsa.