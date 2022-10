L'Audiència Nacional espanyola tomba la via administrativa per investigar les infiltracions policials en l'independentisme

“Les actuacions que s’imputen al Ministeri de l’Interior constitutives de via de fet ja haurien cessat”, és una de les afirmacions que rubrica José Luis Gil Ibáñez, magistrat i president de la sala cinquena del Contenciós-Administratiu de l’Audiència Nacional espanyola, per tombar la via administrativa que Òmnium Cultural, el SEPC i les JERC havien interposat en relació a les infiltracions policials en organitzacions juvenils de l’independentisme català, que també van afectar entitats com Resistim al Gòtic i el Casal Popular Lina Òdena. A més, la sala cinquena considera que els fets denunciats “en cas de ser certs” podrien ser constitutius de delictes contra els drets i les garanties constitucionals i haurien ser investigats en la jurisdicció penal.

“És contradictori que la Fiscalia demani la inadmissió al·legant a que s’ha d’investigar per la via penal i que després en la juridicció penal no pressioni per a una investigació efectiva”, es queixen des d’Òmnium Cultural

Precisament per això, i després que la Fiscalia de l’Audiència Nacional ho apuntés en les seves al·legacions on demanava la inadmissió de la via administrativa, la sala cinquena fa referència a l’existència de quatre diligències prèvies relacionades amb els fets que s’estarien investigant als jutjats d’instrucció 20, 24 i 32 de Barcelona. “És del tot contradictori que la Fiscalia demani la inadmissió de la via administrativa al·legant a que s’ha d’investigar per la via penal i que després en la juridicció penal no tinguin cap intenció de pressionar per a una investigació efectiva”, es queixen des d’Òmnium Cultural.

Pel que fa al cessament de l’activitat d’infiltració al·legada pel jutge, des d’Òmnium ho veuen “molt poc rigurós” i recorden que “el Ministeri de l’Interior espanyol donava a entendre que era una actuació en el marc de l’estratègia antiterrorista que continuaven fent, en cap moment afirmaven que fos una cosa del passat i que ja no es feia”. En cap dels paràgrafs de l’auto denegatori de cinc pàgines rubricat pels quatre magistrats es detalla en què fonamenten l’afirmació que les activitats policials denunciades “haurien cessat”.

Per tot plegat, denega la via administrativa i condemna Òmnium, el SEPC i les JERC a pagar les costes processals i els recorda que tenen un termini de cinc dies per a interposar un recurs de reposició després d’abonar un dipòsit de 25 euros a un compte del Banc de Santander. Fonts d’Òmnium han avançat que estan “estudiant les vies per presentar recurs”.