Les entitats afectades per la infiltració de Belén Hammad acusen l’Estat espanyol de “creuar totes les línies vermelles”

Dues hores després de fer-se pública la identitat policial de l’activista Belén Hammad, les entitats afectades han comparegut en roda de premsa celebrada a la plaça del Rei de Barcelona. L’acte ha començat amb la lectura d’un manifest col·lectiu sota el lema “Davant la repressió, ens trobaran organitzades” i ha prosseguit amb les intervencions de les entitats i col·lectius afectats. Natàlia Abu-Sharar, presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya ha iniciat la compareixença perseverant que “tot i que vulguin utilitzar la identitat en contra nostra, els recordem que la lluita palestina és una lluita política i social i no pas identitària”, en referència als presumptes orígens palestins de la policia infiltrada. La infiltrada va apropar-se a Abu-Sharar a través d’un acte de Palestina a Lafede.cat el 22 d’octubre de 2018.

Per part del Casal Popular 3 Voltes Rebel de Nou Barris Melani ha explicat que “les clavegueres de l’Estat són estructurals i intrínseques d’aquest sistema tardofranquista, i que aquestes pràctiques són un tipus de violència repressiva que podria tipificar-se de tortura, i que ens afecta personalment i col·lectivament”. A més, ha denunciat la impunitat amb què s’han donat aquestes pràctiques i celebren que és gràcies “als aprenentatges col·lectius, l’organització i les eines compartides” que s’ha pogut destapar aquesta “farsa”.

L’organització Novact, membre de Lafede.cat, també està afectada per la infiltració policial, perquè Belén Hammad va participar de Rizoma, un programa de formació que varen impulsar per a la prevenció d’extremismes violents. Luca Gervasoni, codirector de l’entitat, ha volgut recalcar que aquesta operació “promou eines per la criminalització de moviments socials i polítics, limitant així la capacitat d’organitzar-se, vulnerant el dret a la llibertat d’associació i generant un marc d’incertesa i inseguretat per a totes les persones que volen participar activament en organitzacions socials”.

Clara Sànchez, en representació d’Endavant OSAN, ha manifestat “que l’estat, tingui al govern el PP o el PSOE, no dubta mai a fer ús de la violència per reprimir els drets de totes”, tant per mitjà de la força en moments puntuals com per mitjà “d’escoltes, seguiments i infiltracions per desarticular els moviments populars i combatius”. La militant ha recordat, a més, que no és el primer cas d’infiltració que s’ha destapat dins l’esquerra independentista i adverteix que “probablement tampoc no és l’últim”.

Des de la Coalició Prou Complicitat amb Israel Alys Samson ha subratllat que “la infiltració de Belén és un clar exemple de les complicitats dels estats amb Israel, que no pot cometre tots aquests crims sol, sinó que són els estats dels països del Nord Global els que permeten que es mantingui el seu sistema d’opressió i impunitat”. Per contra, considera que “el que haurien de fer és aplicar un embargament d’armes a Israel i posar fi a totes les relacions”.

Com ja havia avançat aquest mitjà, Martí Majoral, portaveu de l’organització antirepressiva Alerta Solidària, ha anunciat la presentació d’una querella criminal contra la infiltrada i els seus comandaments i ha recordat que quan Belén Hammad es va infiltrar a les entitats de Barcelona el Ministeri de l’Interior ja era en mans de Fernando Grande-Marlaska.

Per la seva banda, un portaveu del Gabinet de Comunicació del Ministeri de l’Interior espanyol consultat per la Directa ha reiterat la mateixa resposta esgrimida en altres casos d’infiltració policial: “les Forces i els Cossos de Seguretat de l’Estat garanteixen la seguretat i el lliure exercici dels drets i les llibertats de tots els ciutadans, en el marc de l’article 104 de la Constitució espanyola, com correspon a la seva funció a l’estat de dret. En aquests termes actuen sempre, amb estricte sotmetiment a l’ordenament jurídic”.