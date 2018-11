Milers de persones surten al carrer per "no callar" davant de la violència masclista

A Barcelona es va produir la marxa més multitudinària, convocada el matí del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones per la plataforma unitària Novembre Feminista, que va posar l’accent en la diversitat de les agressions de gènere i especialment en col·lectius invisibilitzats com les dones trans o les migrades

Elena bulet | @elenabulet

Marta López Mas | @lopes_mas

Foto de Miguel Lopez Mallach | @MallachPhoto

Milers de persones van sortir al carrer aquest passat diumenge en diverses localitats d’arreu dels Països Catalans per participar en els actes de repulsa a totes les formes de violència contra les dones, coincidint amb el 25-N, dia internacional contra aquesta xacra. A Barcelona, on va tenir lloc la marxa més multitudinària, la plataforma Novembre Feminista, integrada per diversos col·lectius socials i feministes, van convocar una marxa que va recórrer el tram situat entre la plaça Universitat i el passeig de Lluís Companys, amb el lema “Juntes soscavem l’ordre patriarcal”.

Al final del recorregut es va procedir a la lectura d’un manifest del manifest a càrrec de les activistes Júlia Bertran, Sofia Bengoechea i Carmen Juárez, en el qual, al voltant de la idea de “no callar”, es van denunciar totes les violències que reben les dones, amb especial accent a les de condició trans i les migrades. També es va explicitar una condemna de l’ordre “patriarcal capitalista, masclista, racista i colonial”. També hi va haver un record per a les dones preses polítiques i exiliades del moviment independentista.