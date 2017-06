Jutgen el mosso que va rebentar l'orella a un veí de Sants durant les protestes per Can Vies

Després de més de tres anys, l'agent antidisturbis amb número de placa 9802 seurà a la banqueta dels acusats per haver partit en dos l'orella d'un ciclista. L'acusació demana sis anys de presó i quatre d'inhabilitació

El Centre per la defensa drets humans Irídia exerceix l'acusació popular

Han passat més de tres anys des que un mosso d'esquadra va rebentar l'orella d'un ciclista durant les protestes pel desallotjament de Can Vies. Demà a les 10 h del matí se celebra el judici en què l'acusació demana un total de sis anys de presó per a l'agent per un delicte contra la integritat moral i lesions, i quatre anys d'inhabilitació, així com 6.000 euros d'indemnització.

Els fets van succeir el 27 de maig de 2014, a la plaça de Sants de Barcelona, quan diverses dotacions de la Brigada Mòbil i de l'ARRO van carregar contra el veïnat que es manifestava en defensa del centre social autogestionat i altres vianants que circulaven per la plaça. El moment en què un agent va colpejar amb la porra el cap d'un ciclista i la sang de l'orella li regalimava per la cara, va ser captat per les càmeres de Fotomovimiento.

Tot i així, el poder judicial va trigar setze mesos en identificar l'agent dels Mossos d'Esquadra. Finalment, el Número Operatiu de la Policia (NOP) D601A5595 es va relacionar a l'antidisturbis amb número de placa 9802, adscrit a la unitat 6 de la Brigada Mòbil. Per a l'advocada Montserrat Fernández, tot i que la instrucció va ser “bastant lenta”, que se celebri el judici “és una molt bona notícia: portem un agent a la banqueta dels acusats”. En un primer moment, el magistrat Gonzalo de Dios Hoyo, del jutjat d'instrucció número 3 de Barcelona, va rebutjar la denúncia, però finalment, l'Audiència de Barcelona va admetre la querella a tràmit.

La instantània enregistrada per un fotògraf va ser determinant per aconseguir la reobertura del procediment i esbrinar la identitat del policia / Pedro Mata (Fotomovimiento)



A més del tractament mèdic que va requerir la ferida –va partir-li l'orella esquerra en dos–, Fernández subratlla que ha comportat unes conseqüències psicològiques per a la víctima. Alhora, el temps transcorregut des dels incidents, afegeix, “li ha generat un sentiment d'impotència”.

Irídia va decidir presentar-se com a acusació popular, segons el lletrat García Barrio, per "demostrar a la ciutadania que s'ha de continuar gravant quan els Mossos cometen delictes"

El Centre per la defensa drets humans Irídia va decidir presentar-se com a acusació popular, segons el lletrat Andrés García Barrio, per “demostrar a la ciutadania que s'ha de continuar gravant quan els Mossos cometen delictes, sense témer la llei mordassa”. És precisament una fotografia de Fotomovimiento que va facilitar la identificació de l'agent.

Amb tot, García Berrio insisteix en què després del judici, “és necessari obrir un procés amb la Conselleria d'Interior per revisar els protocols d'actuació i les mesures cautelars en casos de negligència”. Com recorda Irídia, l'ús de les porres està absolutament prohibit a la part alta del cos, especialment a zones sensibles com el cap. La defensa de l’agent en demana l'absolució, argumentant que desenvolupava tasques professionals.