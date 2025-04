L’Ajuntament de Terrassa porta a la Fiscalia les proclames racistes d'una regidora de Vox

Els partits polítics d’extrema dreta focalitzen les seves campanyes en missatges explícits contra la població migrada i autoqualificant-se d’islamòfobs. Malgrat que el Codi Penal de l’Estat espanyol estipula, en els articles 510 i 522, que no es pot promoure l’hostilitat i les ofenses per motius religiosos, diversos representants públics de Vox i Aliança Catalana focalitzen gran part dels seus discursos en l’atac a les persones de confessió musulmana. És el cas de la regidora i portaveu del grup municipal de Vox a l’Ajuntament de Terrassa.

El consistori liderat per Jordi Ballart (Tot per Terrassa) ho considera una línia vermella i ha portat les manifestacions de l’edil davant de la Fiscalia. De fet, el servei de comunicació de l’alcaldia ha confirmat a aquest mitjà que des del mes d’octubre de 2021 els seus serveis jurídics estan posant “en coneixement de la Fiscalia de Terrassa totes les manifestacions públiques racistes que realitza, sobretot a través de les xarxes socials”. A més, han confirmat que ja s’hauria obert un “expedient”.

Segons explica Marc Ferrer, un dels portaveus d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme de Terrassa, “Tomás es dedica sistemàticament a la provocació contra la població migrant, especialment la de creences musulmanes”. I detalla que el passat 22 de març “estava tot calculat per generar conflicte, era obvi només veient la pretensió de fer circular una manifestació per un quilòmetre d’una avinguda del barri de Ca n’Anglada i acabar davant de la mesquita durant el Ramadà”. Finalment, però, els Mossos d’Esquadra no van autoritzar el recorregut i es va acabar fent davant de l’edifici de l’ajuntament.

Hamid Azaroual, membre de la Comunitat Musulmana de Terrassa, considera que “volen provocar la gent de la comunitat islàmica per poder gravar un vídeo de cara a la seva campanya electoral. La nostra resposta és no entrar en provocacions, no donar-los cap argument”. I afegeix que “les manifestacions de Vox ens donen més energia per coordinar-nos per treballar. Tot l’odi que mostren, en forma d’islamofòbia, de masclisme, d’LGTBI-fòbia, ens dona més energia i ganes de treballar per aturar-los”.

En el reportatge de la secció Sota Focus que obre el número 588 de l’edició en paper de la Directa del mes d’abril Jesús Rodríguez investiga l’estratègia de confrontació veïnal de Vox i Aliança Catalana a municipis com Salt, Ripoll o Terrassa. En aquest sentit, detalla quins quadres d’aquests partits promouen els postulats clàssics del neofeixisme, com Jordi de la Fuente i Alejandro Fernández a Vox –provinents del Moviment Social Republicà– i Jordi Aragonès i Magí Hildebrandt a Aliança Catalana. Aquests últims, recentment, van defensar a través de missatges a les xarxes socials la deportació massiva de dos milions de catalans d’origen estranger.

A més, Albert Alexandre analitza l’evolució a la xarxa social X d’aquests dos partits d’extrema dreta, després que fos adquirida per Elon Musk. Com s’han disparat els “m’agrada” i la creixent aparició de missatges de Vox i Aliança Catalana a la columna de recomanació de lectura, després que es modifiquessin els algorismes. Ho completem amb una anàlisi –de Roger Suso, des d’Alemanya– sobre l’increment dels atemptats contra activistes d’esquerres i població migrant, que lluny de tractar-se de “llops solitaris” tenen forts lligams amb “manades” ben organitzades d’ideologia supremacista blanca i ultracatòlica.