Onze passatgeres expulsades d'un avió de Vueling per denunciar una deportació forçosa

És el segon dissabte consecutiu que el passatge intenta evitar l'expulsió de persones migrants. En aquesta ocasió però, la Guàrdia Civil ha identificat les persones que protestaven, que han perdut els vols

El vol de Vueling VY7888 destí a Dakar havia de sortir a les 16:25 h, però finalment ho ha fet passades les 19 h. Prop d'una quinzena de passatgeres es negaven a seure als seients en senyal de protesta. Volien evitar que un noi que estava amordassat pels canells i escortat per dos policies fos deportat cap al Senegal. Per ordre del capità han fet sortir de l'avió totes les passatgeres i n'han identificat sis –en un primer moment–, assenyalades per agents de paisà de la Guàrdia Civil, segons explica Anna Palou. Els agents han comunicat a les sis passatgeres que no podrien volar i que haurien d'abandonar la zona restringida de l'aeroport.

Segons les afectades, el pilot hauria interposat una denúncia contra elles, acusant-les de "generar perill per volar" i impedint així que tornessin a pujar a l'avió. La resta del passatge l'han traslladat de nou a l'avió, juntament amb la tripulació, i ha estat aleshores quan altres cinc persones han protestat perquè el migrant encara era dins –lligat–. Els guàrdies civils de paisà han assenyalat a cadascún dels passatgers i també els han expulsat per ordre del pilot i capità de l'aeronau. Segons Tanquem els CIE, el dissabte passat la policia també va intentar deportar dos nois cap a Dakar -Vueling té un vol setmanal Barcelona-Dakar- i les protestes de les passatgeres ho van impedir.

Palou, membre d'Stop Mare Mortum, explica que, en un primer moment, el pilot els ha dit que tenien la llibertat de baixar del vol, però que ell compliria amb el que li tocava. Poc després han portat el noi senegalès al fons de l'avió amb la intenció de baixar-lo. Les sis passatgeres que havien protestat han estat forçades a baixar i les han portat amb una llançadera fins a la terminal de l'aeroport. Allà han sabut que la resta del passatge estava a punt d'enlairar-se de nou amb l'avió, un vol que elles no han pogut agafar i d'on altres cinc viatgeres havien estat expulsades. Han presentat una queixa a les dependències de Vueling i no descarten emprendre mesures legals per a denunciar els fets. Finalment s'ha confirmat la deportació forçosa del migrant. El quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Jaume Asens ha expressat la seva preocupació amb un missatge a les xarxes socials: "Ens preocupa situació passatgers vol BCN-Dakar VY7888 retinguts a aeroport en defensa #DDHH. Volem explicacions a @vueling i Guàrdia Civil".

A finals del 2016, es va fer pública l'adjudicació del contracte del transport aeri de migrants als Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) i als seus països d'origen en cas de ser repatriats. El transport, que havia estat en mans d'Air Europa i Swiftair les dues licitacions anteriors, va passar a una Unió Temporal d'Empreses (UTE), formada per l'aerolínia Evelop amb seu a Palma, la portuguesa Orbest i Air Nostrum, subsidiària d'Iberia, la companyia low cost de la qual és Vueling. El pressupost és de 11.880.000 euros per a 18 mesos, però la despesa final depèn del número de vols i el cost de cada un.

Tal i com va publicar la Directa aquesta setmana, tot apunta que el dilluns 24 de juliol podria organitzar-se un macrovol de deportació amb destí a Guinea Conakry. Per aquesta raó, una cinquantena d'interns al CIE de Barcelona van començar una vaga de fam i una quarantena l'han continuat de forma intermitent.