El Tribunal Constitucional no estudiarà el recurs del raper Valtònyc i l'aboca a ingressar a la presó

Després de la decisió del màxim òrgan judicial de l'Estat, el cantant ha donat per fet que la setmana vinent l'Audiència Nacional dicatarà el seu ingrés immediat a la presó per complir els tres anys i mig a què fou condemnat pel contingut d'una cançó

El Tribunal Constitucional espanyol ha decidit no admetre a tràmit el recurs que havia presentat el raper mallorquí Josep Miquel Arenas (Valtonyc) contra el seu ingrés a presó, després que el Tribunal Suprem ratifiqués la condemna a tres anys i mig de presó que el febrer de l'any passat li va imposar l'Audiència Nacional espanyola per delictes d'enaltiment del terrorisme, humiliació de les víctimes, injúries a la corona i amenaces. Així ho han confirmat el representant del cantant de la Pobla, Loren D., a través d'una piulada a Twitter, en la qual deixa clar que la decisió del TC de no estudiar el recurs tanca la porta a qualsevol possibilitat d'eludir la presó.



Igualment, des del Grup de Suport a Valtònyc, mitjançant un comunicat, ha lamentat que "la més alta instància jurídica de l'Estat ni tan sols hagi entrat a valorar la flagrant vulneració del dret a la llibertat d'expressió i a la lliure creació artística", en referència al fet que Valtònyc fou condemnat pel contingut de la lletra d'una de les seves cançons, "Circ balear". L'acusació particular la va encapçalar Jorge Campos Asensi, president de l'entitat blavera i anticatalanista Circulo Balear, ara convertida en el partit polític Actúa. El comunicat recorda que a partir de dilluns vinent, en qualsevol moment, l'Audiència Nacional pot dictar ordre d'ingrés immediat a presó contra el raper, ja que diumenge expirava la moratòria d'un mes dictaminada per la mateixa AN per donar temps al Tribunal Constitucional a estudiar l'adminissió del recurs d'empara presentat per Valtònyc. Amb tot, des del grup de suport al raper és fa una lectura positiva de la ràpida decisió del TC, i és el fet que permet obrir la via de recorrer el cas al Tribunal Europeu d'Estrasburg, en el qual s'assegura tenir més esperança que en l'administració de justícia de l'Estat espanyol.

Aquest mateix matí l'advocat de Valtònyc pretenia demanar a l'Audiència Nacional un mes de prórroga a l'Audiència Nacional abans del seu igrésa presó per donar més temps al Constitucional per estudiar el seu cas / Martí Fradera



La decisió in extremis del Constitucional d'aquest migdia fa estèril la maniobra que havia intentat aquest mateix matí l'advocat del cantant, Juan Manuel Oralieta, mitjançant un recurs que sol·licitava a l'Audiència Nacional espanyola l'ampliació d'un mes extra en el termini per poder acreditar la seva demanda de vulneració de drets fonamentals davant el Tribunal Constitucional.

La xarxa que dóna suport a Valtònyc prepara un gran concert solidari amb el cantant i en defensa de la llibertat d'expressió pel 17 de juny vinent, amb més de 40 actuacions previstes provinents d'arreu de l'Estat

Aquest diumenge acabava el termini per rebre resposta del TC sobre la suspensió d'ordre de presó i per tant, és a partir del dilluns quan l'AN pot notificar a Valtònyc el termini per ingressar a presó. El cantant, la seva família, amics i equip tècnic, mitjançant un comunicat publicat a Twitter, a donat per fet que l'ordre d'ingrés immediat a presó arribarà aquesta mateixa setmana vinent. Valtònyc, segons ha expressat en nombroses declaracions, no té previst presentar-se al centre penitenciari de forma voluntària i esperarà "que venguin a cercar-me, que em treguin de casa meva i facin el ridícul per unes cançons". En el seu comunicat d'aquesta tarda, apunta que el seu ingrés serà "un fet històric, ja que es tracta del primer cas d'un músic a l'Estat espanyol condemnat únicament per les lletres de les seves cançons". El músic ha agraït totes les mostres de suport que ha rebut des que es va fer pública la sentència contra ell i també ha anunciat la suspensió de totes les actuacions que tenia previstes d'ara endavant.



Aquesta iniciativa, impulsada des de l'associació Acallar, se suma a la campanya No callarem, que a mitjans d'abril va organitzar una Setmana per la Llibertat d'Expressió al recinte de l'antiga presó Model de Barcelona, en suport al cas de Valtònyc i altres artistes i rapers perseguits judicialment pel contingut de la seva obra, com el lleidatà Pablo Hassel o el col·lectiu La Insurgencia.