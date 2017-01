Vint caps d’any contra els murs de les presons

La Marxa de les Presons compleix la vintena edició recorrent els centres de reclusió de Barcelona per reclamar que desapareguin i denunciar "el sistema que els necessita"

Com cada any des de l’any 1996, algunes persones no passaran el cap d’any engolint grans de raïm a ritme de campanada, sinó concentrant-se en silenci al voltant de la presó Model de Barcelona, amb torxes enceses, amb l’objectiu d’ “acabar amb elles, i el sistema que les necessita”, segons que rubrica el manifest fet públic a propòsit de la desfilada d’enguany.

El document ressalta la idea del model penitenciari com a exemple perfecte d’una manca de llibertats més sistèmica: “en aquests 20 anys hem vist com els nostres barris s’han convertit en miralls del sistema penitenciari. Diàriament es justifica i augmenta el control social mitjançant el discurs de la inseguretat i el racisme institucional”, apunta. I assenyala, entre altres exemples, “la vigilància normalitzada a través de càmeres als nostres carrers, l’augment de la presència policial (justificada per la construcció propagandística del subjecte perillós i l’extensió de l’alarma social) i el control social creixent “.

La marxa ha començat aquests matí al centre de dones de Wad-Ras, contiuarà a les 5 de la tarda al CIE de la Zona Franca i culminarà a partir de les 11 de la nit a la Model

La marxa, sense cap convocant oficial però impulsada des de diversos col·lectius i assemblees de caire llibertari i grups de suport a les preses, s’inspira igualment en convocatòries semblants contra la reclusió forçada de persones que tenen lloc en diversos llocs del món el darrer dia de cada any. Seguint el ritual habitual, la jornada reivindicativa ha començat aquest matí amb una concentració davant la presó de dones de Wad-Ras, a la Vila Olímpica. El manifest de la marxa recorda que “en el cas de les dones privades de llibertat, trobem que una gran majoria està reclosa per ‘delictes contra la salut pública’, i no oblida que "totes les violències sexuals que es produeixen molt sovint després dels murs, les quals gairebé sempre són invisibilizades i són difícilment denunciables per les recluses violades o vexades sexualment".

Coincidint amb l'edició d'enguany, des del bloc Marxapresonsbcn.noblogs.org s'han difós els tríptics d'edicions anteriors. Aquest és el de l'any 2001



Aquesta tarda, la protesta té previst dirigir els seus dards al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca, un centre en el qual s’han viscut diversos motins i vagues de fam en els darrers mesos i que l’Ajuntament de Barcelona pretén clausurar per incompliment de la normativa municipal pel que fa llicències d’activitat, però que el Ministeri de l’Interior manté actiu després de mesos tancat per obres. Les participants han estat convocades a 2/4 de 5 a la plaça d’Espanya per anar fins al centre en autobusos (es demana dur “coses per fer soroll”). El manifest de la marxa titlla els CIE de “presons racistes, on les persones són tancades pel seu origen i classe social” i s’apel·la a seguir "batallant pel tancament dels CIE, contra l’existència de fronteres i per la lliure circulació de les persones".

Les convocants recorden que "el 80% de la població reclusa ho està per motius relacionats amb les desigualtats socials i la propietat privada, i el 99% pertany a les classes populars"

A les 11 de la nit, les convoncants de la marxa han fixat la cita a la sortida del metro d’Entença per fer l’habitual recorregut amb torxes al voltant de la presó Model, el centenari complex reclusiu que, segons el departament de Justícia de la Generalitat, durant aquest any 2017 quedarà finalment clausurat del tot, coincidint amb l’obertura d’un nou centre penitenciari a la Zona Franca.

La marxa a Wad-Ras el cap d'any de 2015 / Anna Celma



Allí, les manifestants tenen previst denunciar que “el 80% de la població reclusa ho està per motius relacionats amb les desigualtats socials i la propietat privada, i el 99% pertany a les classes populars”, segons el manifest de la convocatòria, així com que “les pitjors violències (com els desnonaments, la destrucció a gran escala del planeta, el racisme i la insolidaritat, el control sobre les dones i la seva sexualitat, l’explotació infrahumana de treballadores o les guerres per l’espoli dels recursos d’un territori…) són legals i els seus responsables no són considerats criminals”, ja que “les lleis i el sistema penitenciari són la culminació paternalista de l’Estat per establir què conductes són acceptades i quins intolerables”. També es recordarà el gran negoci que per a moltes empreses suposa el sistema penitenciari, ja sigui a través de l’ús de recluses com a treballadores “sense drets laborals”, o amb el monopoli de productes que s’utilitzen als centres penitenciaris.