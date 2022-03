El jutge tanca la investigació i envia a judici els sis mossos acusats d'una agressió racista al Bages

El magistrat del Jutjat d'Instrucció 5 de Manresa acorda seure els sis agents al banc dels acusats per respondre d'un delicte d'atemptat greu contra la integritat moral i d'un delicte lleu de lesions, amb l'agreujant d'haver actuat per motivacions racistes, motiu pel qual la fiscalia de delictes d'odi demana tres anys i mig de presó per cadascun d'ells

L’actuació de sis agents antidisturbis de les ARRO dels Mossos d’Esquadra durant la detenció d’un noi el gener de 2019 a Sant Feliu Sasserra (Bages) arribarà finalment a judici. Així ho ha ordenat el magistrat del Jutjat d’Instrucció 5 de Manresa, que ha acordat seure els cinc agents al banc dels acusats de l’Audiència de Barcelona per respondre d’un delicte d’atemptat greu contra la integritat moral i d’un delicte lleu de lesions. A més a més, el jutge resol aplicar als policies l’agreujant d’haver obrat per motius racistes, tal com recull el Codi Penal espanyol en el seu article 22.4.

Interior només ha canviat de destinació els sis agents implicats, que continuen treballant “a l’espera de la resolució judicial” tot i que el Parlament de Catalunya va instar el Govern a suspendre de sou i feina els policies

En la interlocutòria d’obertura de judici oral a la qual ha tingut accés la Directa, el jutge també exigeix una fiança de quinze mil euros en concepte de responsabilitat civil als sis policies amb Targeta d’Identificació Policial (TIP) 3.533, 9.124, 9.767, 14.943, 15.860 i 17.695. A més a més, decreta la responsabilitat civil subsidiària de la Generalitat de Catalunya, ja que els sis antidisturbis són funcionaris públics. En la interlocutòria es deixa clar la veracitat de l’àudio que la Directa i Catalunya Ràdio van publicar en exclusiva gràcies al fet que la víctima va aconseguir enregistrar l’episodi amb el seu telèfon mòbil. “S’aprecien indicis racionals i suficients de criminalitat contra els acusats”, assegura el jutge Ramón Landa Pérez.

Tanmateix, a hores d’ara, el departament d’Interior només ha canviat de destinació els sis agents implicats, que continuen treballant “a l’espera de la resolució judicial” tot i que el Parlament de Catalunya va instar el Govern a suspendre’ls de sou i feina, mesura que contempla el mateix reglament de règim disciplinari del cos per un cas com aquest. Així doncs, els policies continuen exercint com a agents l’autoritat malgrat que la secció de delictes d’odi i discriminació de la fiscalia d’àrea de Manresa els demana tres anys i sis mesos de presó, una pena d’inhabilitació especial per a l’exercici de càrrec públic de funcionari de les forces i cossos de seguretat d’àmbit estatal, autonòmic i municipal durant un període de quatre anys, i una altra pena de tres mesos de multa a raó de vint euros diaris.

Durant més d’un any i mig, els imputats i alguns dels seus superiors han intentat obstaculitzar el correcte desenvolupament de la investigació judicial i han fomentat l’encobriment dels fets, tal com han denunciat reiteradament des de SOS Racisme

Així és com es tanca la fase d’instrucció del cas, malgrat el corporativisme policial que ha provat de torpedinar-la reiteradament. Durant més d’un any i mig, els imputats i alguns dels seus superiors han intentat obstaculitzar el correcte desenvolupament de la investigació judicial i han fomentat l’encobriment dels fets, tal com han denunciat reiteradament des de SOS Racisme, entitat responsable de l’acusació particular en nom de la víctima. En un primer moment, els sis agents imputats es van negar a identificar les seves veus davant del jutjat; posteriorment, els seus superiors van optar per la mateixa estratègia, tot i que finalment dos sergents i un sotsinpector van rectificar i van aportar la informació requerida. Finalment, els sis agents van demanar fer la roda de reconeixement davant la víctima amb la cara tapada amb passamuntanyes, forçant la renúncia de l’acusació a la pràctica d’aquesta prova.

Es dona la circumstància que el caporal 9124, que liderava el grup durant aquella intervenció, va declarar durant la primera sessió del judici contra els 9 de Lledoners i també és testimoni al judici contra deu feministes del Bages i el Moianès a qui Fiscalia demana dinou anys i sis mesos de presó.