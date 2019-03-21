Periodisme cooperatiu per la transformació social
directa.cat
Racisme
Imatges |Victor Serri

La lluita per Palestina desferma la ràbia d'un jovent fart del racisme

Albert Alexandre

Han participat en les marxes celebrades al centre de Barcelona, però també en altres ciutats catalanes. Més enllà d'assenyalar els abusos que comet l'Estat d'Israel, aquests nois i noies que sovint no tenen més de 16 anys han sortit al carrer per expressar el seu malestar davant de la discriminació pels seus orígens

Habitatge

La 'Directa' presenta el documental sobre la lluita de Casa Orsola

Redacció Directa

'Orsola: la casa indesnonable' es preestrena el pròxim 16 d'octubre, davant de l'edifici de l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona

La 'Directa' presenta el documental sobre la lluita de Casa Orsola

Habitatge

Quan qui desnona ha de garantir el dret a l’habitatge

Gemma Garcia Imatges | Arxiu
Habitatge

Albiol amenaça de desnonar més de 400 persones que viuen en un antic institut de Badalona

Gemma Garcia Imatges | Arxiu
Crisi ecològica

Veïnat de Mont-roig promou una consulta popular sobre la instal·lació de Lotte Energy, a l’espera de la resolució judicial

Meritxell Rigol Imatges | Victor Serri
publicación número 593 Portada | Jorge Fabregat

'Directa' 593

Colonialisme

La manifestació anticolonial del 12 d'octubre a Barcelona denuncia els genocidis i el racisme institucional

Jesús Rodríguez Imatges | Jesús Rodríguez
Treball

Treballadores catalanoparlants denuncien discriminació lingüística en Mercadona, Vueling o Prosegur

Ester Fayos Imatges | Arxiu
Política

Un 9 d’Octubre contra la gestió “negligent” de la dana i els atacs a la llengua

Ester Fayos Imatges | Andreu Esteban
Emergència climàtica

El negoci de les asseguradores amb els fenòmens extrems

Ester Fayos Imatges | Ona Cano
Avançament

Una empresa de Florentino Pérez, l’aerolínia Air Nostrum o la marca Ford reben grans ajudes pels danys de la dana

Ester Fayos Imatges | Arxiu
Antimilitarisme

El moviment propalestí bloqueja el principal accés del Port de Barcelona després de l’atac d'Israel a la flotilla

Albert Alexandre Imatges | Julia Molins
Emergència climàtica

El crit dels pobles vius enfront de les "zones de sacrifici"

Guille Larios Imatges | Arxiu
Salut

Col·lectius feministes reclamen a Salut garantir l'accés a l'avortament a l’Hospital de Sant Pau

Meritxell Rigol Imatges | Arxiu
Presons

Una gravació mostra la violència de les contencions mecàniques a la presó

Gemma Garcia Imatges | Arxiu
Internacional
Imatges |Marc Ventura

Unes eleccions silencioses: la nova Síria busca legitimitat després del conflicte armat

Marc Ventura

Síria ha viscut les primeres eleccions parlamentàries després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad sense rastre de cartells, consignes o mítings i, fins i tot, amb una part de la ciutadania que no ha tingut notícia que se celebrarien

Internacional

Una segona flotilla es dirigeix a Gaza per a trencar el bloqueig

Jesús Rodríguez Imatges | Arxiu
Internacional

“Europa s’està anticipant a possibles repercussions legals per complicitat amb el genocidi d’Israel a Palestina”

Meritxell Rigol Imatges | Arxiu
Internacional

La Flotilla denuncia un nou atac a les embarcacions "amb explosions i drons"

Pablo Elorduy Imatges | Arxiu

Cultura
Imatges |Daniel Bartolome

"El rap és gent amb ego que té ganes de vacil·lar i competir, i això són trets de la hipermasculinitat"

A tot d rap

Nu Drama és un dels pioners del rap en català. El canal de difusió sobre el món rap A tot d rap ha parlat amb ell sobre la seva dilatada trajectòria artística ara que ha...

Memòria

Emma Goldman, "la dona més perillosa d'Amèrica"

Laura Bellver Gandia Imatges | Felipe de San Pedro
Memòria

“Billy El Niño, un dels policies que em va torturar, va morir a casa seva ben tranquil”

Clara Asín Imatges | Victor Serri
Cultura

“Si algú del públic pensa ‘No sé què són, però m’agrada’, ho estam fent molt bé”

Anaïs Borràs Imatges | Arxiu

La columna

Florencia Brizuela González

Octubre i foc anticolonial

Toni Mejías

Que no hi haja pau per als malvats

Patricia Dopazo

Pertorbar el passat

David Fernàndez

Vent de llibertat

Opinió

Uns pressupostos contra nosaltres

Tomàs de los Santos Gemma Borsani Sánchez Alfredo Artigas Chaves Imatges | Marina Buxo
Opinió

Abolir la família per democratitzar les cures

Christel Keller Imatges | Hèctor Fernández
publicación número Portada | Pau Fabregat

'Directa'

