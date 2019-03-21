La lluita per Palestina desferma la ràbia d'un jovent fart del racisme
Han participat en les marxes celebrades al centre de Barcelona, però també en altres ciutats catalanes. Més enllà d'assenyalar els abusos que comet l'Estat d'Israel, aquests nois i noies que sovint no tenen més de 16 anys han sortit al carrer per expressar el seu malestar davant de la discriminació pels seus orígens
La 'Directa' presenta el documental sobre la lluita de Casa Orsola
Unes eleccions silencioses: la nova Síria busca legitimitat després del conflicte armat
Síria ha viscut les primeres eleccions parlamentàries després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad sense rastre de cartells, consignes o mítings i, fins i tot, amb una part de la ciutadania que no ha tingut notícia que se celebrarien
"El rap és gent amb ego que té ganes de vacil·lar i competir, i això són trets de la hipermasculinitat"
Nu Drama és un dels pioners del rap en català. El canal de difusió sobre el món rap A tot d rap ha parlat amb ell sobre la seva dilatada trajectòria artística ara que ha...