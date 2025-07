Entitats de Vallcarca criden a la “resistència” contra l’urbanisme de Collboni

Centenars de persones s'han concentrat el matí d'aquest dimarts al barri barceloní de Vallcarca per aturar el macrodesnonament de tres blocs de pisos que hi havia previst. Vora les onze del matí l'Ajuntament de Barcelona, a través d'una nota de premsa, ha informat que se suspenia el desallotjament

Setmana rere setmana la “V” de Vallcarca ha deixat petja a nombrosos punts de la ciutat de Barcelona. Veïns i veïnes d’aquest barri afectat per un antic i controvertit pla urbanístic van plantar-se el 6 de juny a les portes del Palau de Pedralbes per fer arribar el seu missatge a Pedro Sánchez en el marc de la Conferència de Presidents autonòmics. També van ser presents a l’Ateneu Barcelonès i es van alçar per prendre la paraula des de la platea de la sala, on es feia el debat de l’equador de mandat entre grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona.

Banderoles, pintades, pancartes i pins de solapa amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania de la capital catalana. “Vallcarca és un símbol de resistència contra un model depredador, si imposen aquest planejament urbanístic gentrificador ens acabaran fent fora de la ciutat”, alerta Iru Moner, un dels quaranta veïns que per ordre directa de la regidora Laia Bonet (PSC), haurien d’abandonar casa seva el 2 de juliol.

L’Ajuntament de Barcelona qualifica el veïnat amenaçat d’expulsió com a “persones que hi resideixen de forma continuada sense títol legitimador”

En la “Resolució d’Execució de Desallotjament” signada pel Cap del Departament de Serveis Jurídics del districte de Gràcia es parla dels veïns amenaçats d’expulsió com a “persones que hi resideixen de forma continuada sense títol legitimador” i que el desallotjament s’executarà “fent ús de tots els mitjans compulsoris admesos legalment”. Fonts municipals, dos mesos enrere, van assegurar que als números 83 i 87 de l’avinguda de Vallcarca i al carrer de Farigola 3 –els immobles en litigi–, es donaven “condicions d’infrahabitatge”. En resposta, alguns dels veïns van publicar a xarxes socials imatges de l’interior de les llars, retraient a l’alcalde Collboni el seu desconeixement sobre el cas.

En els darrers mesos, l’Ajuntament de Barcelona ha executat desallotjaments de suposats “infrahabitatges” per via administrativa, una fórmula expeditiva que limita la possibilitat de recursos per via judicial. Tal com va passar a diverses finques del carrer de Burgos afectades pel pla urbanístic de Mercat Nou (districte de Sants-Montjuïc). En el cas de Vallcarca, després de tres rodes de premsa i nombroses accions de protesta –entre les quals, l’ocupació de la seu del PSC de Barcelona–, l’Ajuntament ha posat el fre i ara diu que en cas de negativa a marxar, sol·licitarà una ordre de llançament als jutjats del contenciós administratiu.

“Ens faran fora de casa per deixar unes parets tapiades durant anys, no té cap sentit”, es queixa Aran Llivina, vicepresidenta de Som Barri

El pla urbanístic de Vallcarca és complex, inclou diverses àrees diferenciades i s’ha dilatat des de la redacció inicial del Pla General Metropolità l’any 1976. Amb relació a les finques en litigi aquest dimecres, dues d’elles s’alcen sobre el que es preveu que sigui una rambla verda, que des de Som Barri han rebatejat com a “Rambla Gris”, per l’escassetat d’arbres, segons consta al planejament. Això és degut al fet que en el subsol es preveu la instal·lació de dipòsits municipals que reduiran al mínim el coixí de terra necessari perquè hi arreli l’arbrat urbà.

Un altre dels punts de desavinença és el termini d’execució. Segons el veïnat contrari, no se sap quin any començaran les obres, encara cal reubicar nombrosos llogaters d’altres finques i expropiar propietaris d’establiments en ús, com un concessionari de vehicles o el conegut bar La Riera. “Ens faran fora de casa per deixar unes parets tapiades durant anys, no té cap sentit”, es queixa Aran Llivina, vicepresidenta de Som Barri, entitat veïnal integrada a la històrica Federació de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB). Pel que fa a la finca del carrer de Farigola, fonts municipals ho justifiquen perquè “ha de permetre l’ampliació de voreres d’aquest carrer en el marc de les obres de l’anella”.

En les últimes hores s’han produït moviments que encara posen sota més pressió l’alcalde. Som Barri s’ha reunit amb els Comuns i ERC, que s’han compromès a traslladar a Jaume Collboni la necessitat de diàleg i negociació amb les famílies afectades i les entitats. Alhora, el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, ha sol·licitat al consistori que es paralitzin alguns dels desallotjaments previstos, a causa de la situació de vulnerabilitat de les persones afectades.

Marató d’artistes i reivindicacions

Durant tot el matí del 2 de juliol el veïnat ha fet una demostració de força. Han convidat reconeguts cantants i poetes a actuar des de l’interior dels edificis que es preveuen desallotjar. En el gran finestral de l’avinguda de Vallcarca 83 ha aparegut l’Elèctrica Dharma, Martí Sales, David Caño, Rodrigo Laviña, Still Ill, Oli, Across o Adala. No hi han faltat tampoc les mostres de solidaritat dels Bombers contra els Desnonaments, Docents 080, A Cobert (treballadors municipals pel dret a l’habitatge), Sindicat de Llogateres i la FAVB. La resistència, però, havia començat a la nit abans, amb una sessió de Cinema a la Fresca i sopar de carmanyola a la plaça de la Pastora.

En aquest sentit, la mobilització ha tingut un efecte evident i és que vora les onze del matí, l’Ajuntament de Barcelona, a través d’una nota de premsa, ha informat que se suspenia el desallotjament perquè es necessitava una ordre judicial per fer-ho. L’associació veïnal de Vallcarca ha anunciat que demostrarà que “això no són infrahabitatges i que és una fal·làcia del PSC per fer-nos fora”