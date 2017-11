Neix la primera assemblea feminista oberta a Catalunya Nord

La iniciativa sorgeix arran de l'èxit rotund d'un punt violeta organitzat per als concerts en el marc de la Diada de Catalunya Nord, celebrada el passat 4 de novembre

Es coneix com a punt violeta el símbol de rebuig a qualsevol tipus de violència masclista o sexista als espais festius. En els darrers anys, s'ha produït un creixement en nombre i en desenvolupament d'aquesta ferramenta de visibilització i atenció feminista als espais festius, on les dones es troben especialment cosificades i assetjades. La majoria d'aquests casos passen desapercebuts, bé per la normalització de l'assetjament, per vergonya, o per la manca d'escolta. Amb la intenció de resoldre aquesta esquerda quotidiana, sorgeix la idea d'aquest punt de suport.



Amb l'exemple d'altres associacions d'arreu del país, el passat dissabte 4 de novembre s'estrenava el primer punt violeta de la ciutat de Perpinyà. Amb motiu de la celebració de la diada de Catalunya Nord, després de la tradicional manifestació, aquest any esquitxada per l'actualitat política, centenars de persones arribaven a La Casa Musicale per a acabar la jornada de manera festiva. Allà un grup de dones joves, conjuntament amb el Collectif de Droits des Femmes 66 i l'organització del mateix acte, establia un punt de referència, que es va complementar amb la presència de companyes itinerants pel recinte de concerts amb la intenció d'exercir com a "agents d'igualtat".



Aquesta dinàmica explícita feminista va tindre gran acollida entre les assistents, ja que entre el primer i segon concert es va omplir espontàniament l'escenari de dones per tal de fer costat a la lectura d'un manifest en contra de l'assetjament. Tot i que no va haver-hi cap denúncia durant els concerts, el resultat d'aquesta vetllada va tenir gran ressò en l'àmbit local: es van inscriure més de trenta dones per a rebre informació sobre possibles projectes feministes. A partir d'aquesta bona acollida, que per part de l'organització s'explica com a conseqüència de la necessitat d'aquest tipus d'espais sororitaris, es va convocar una primera assemblea "per tal de posar sobre la taula les necessitats reals de les dones, escoltar-nos, i treballar en un nou moviment que fins ara no existia" a la capital del Rosselló.

Tot i que sí que existeix una organització feminista, ja mencionada, el Collectif de Droits des Femmes 66. Aquesta organització té origen entre 1972 i 1995, però és l'any 2000, quan es constitueix com es coneix actualment, amb l'ocasió de la Marche Mondiale des Femmes. A partir de llavors han estat fent nombroses campanyes bilingües (francès/català) de conscienciació sobre l'avortament, la precarietat laboral de la dona i el sexisme, entre d'altres. L' organització, que des del primer moment ha acceptat el paper de seguiment i suport de la nova assemblea, té com a norma fonamental per a participar-hi, formar part d'alguna organització política. És d'aquesta escletxa d'on sorgeix la nova proposta, per tal d'acollir totes les interessades en lluitar pel feminisme sense haver de ser militants, paral·lelament, de cap altres sigles.



Un inici esperançador



La primera assemblea oberta va tenir lloc el passat 8 de novembre, amb una assistència de quinze dones. L'Estel Aguilar Miró, una de les portaveus del projecte, el defineix com "un espai de reflexió, però sobretot d'acció" des d'una perspectiva feminista. De moment, però, no hi han consignes ni estructura definida, tot i que ja s'està treballant en futurs actes i campanyes, com ara el 25 de novembre -Dia Internacional contra la Violència vers les dones-, data en la qual aquest moviment pensa tenir gran presència al carrer.



A banda del treball propi de la nova assemblea que s'està gestant, des de l'organització d'alguns festivals ja estan prenent contacte amb elles per tal de sol·licitar la seva col·laboració com a Punt Violeta, com per exemple el festival Ida y Vuelta, que se celebra anualment a la ciutat de Perpinyà amb una afluència d'unes 20.000 persones durant els quatre dies de la seva durada.



Per altra banda, tres membres de la nova assemblea van assistir a Ràdio Arrels, la ràdio en català de la Catalunya Nord, per tal de presentar el projecte, on van insistir que a hores d'ara tot està encara per fer, fins i tot el nom del moviment, i que "només s'ha col·locat una primera pedra per tal de construir l'espai des de la base i de manera assembleària, amb l'objectiu de convertir-se en una ferramenta útil per a les dones de la ciutat" -afirmava Estel Aguilar. També van aprofitat per a animar a totes a participar en la propera assemblea oberta que tindrà lloc dijous 16 de novembre a les 18,30 h. al Casal de Perpinyà".