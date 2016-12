Olot es mobilitza contra els atacs de Plataforma per Catalunya a la comunitat musulmana

Plataforma per Catalunya reapareix a Olot amb 15.000 fulletons contra un projecte de mesquita i Unitat Contra el Feixisme i el Racisme de la Garrotxa impulsa un manifest d'oposició al seu discurs "xenòfob i islamòfob"

La darrera setmana, coincidint amb l'efervescència de la campanya "Casa nostra casa vostra" (que invita a l'acollida i integració de les persones refugiades), van aparèixer a les bústies d'Olot 15.000 díptics sota el lema "Primer els de casa". Enumeraven un seguit de raons per oposar-se a l'obertura de l'oratori i demanaven una consulta popular sobre la qüestió. Els arguments? La "protecció del comerç local", la "dignitat dels barris" (representada per un dibuix d'una escombra), la "dignitat de les dones", el "respecte" i la "seguretat".

La mesquita a la qual fa referència el díptic és un centre cultural amb oratori que impulsa, al barri de Sant Miquel, l'Associació Al-Rahma, amb una dona, Laila El Gamouchi, al capdavant. "A la mesquita principal d'Olot no hi ha prou espai", ens explica El Gamouchi, que relata: "Els divendres hi ha gent pregant al carrer, i hi ha un petit oratori a Sant Roc que no pot encabir ni 25 persones. Necessitem un espai al nostre barri, on hi ha molta població musulmana que no vol o no pot desplaçar-se tan lluny. El nostre centre és un espai cultural amb lloc de culte: per sentir-nos plenament catalanes i musulmanes necessitem espais dignes on poder integrar-ho tot, que estiguin als nostres barris i que estiguin oberts a la vida dels barris".

Al-Rahma fa un any que enfronta tota mena de dificultats burocràtiques per poder obrir l'espai i alhora també la resistència d'una part del veïnat que, sota la denominació Plataforma contra la Mesquita, ha interposat contenciosos administratius per revocar els permisos del local. "Un grup de persones no pot anar contra les llibertats de tothom. La llibertat de culte és un dret, no es pot ni plantejar, com s'ha fet, fer una consulta popular per revocar un dret garantit per llei. La llibertat no és negociable", apunta El Gamouchi.



L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDEcat), així ho confirma. "Hem defensat des del primer moment i seguirem defensant els drets dels ciutadans. Un col·lectiu ens va demanar obrir un centre de culte que complia totes les normatives i, davant d'uns ciutadans que demanen una cosa a la qual tenen dret, com a ajuntament només hem de dir que sí".

El fulletó de Plataforma per Catalunya recorre al símbol de l'escombra per "seguir sent Olot"





Davant l'afirmació que "un oratori musulmà perjudica el comerç local i la convivència veïnal", l'alcalde ho desmenteix rotundament: "No és veritat: tenim una mesquita i no ha canviat per res el seu entorn, ni ha canviat la tipologia del comerç ni en positiu ni en negatiu. Tenim experiències que demostren que no passa res, tothom es comporta en civisme. A Olot tenim comerços musulmans, com sikhs, com catòlics, tothom té els seus clients i tothom treballa amb normalitat. Des de les àrees corresponents a l'Ajuntament ens encarreguem que tots passin les inspeccions i compleixin la normativa. En general, els veïns de Sant Miquel són un exemple de convivència i civisme, no hi ha cap mena de crispació, ni hi haurà".

Malgrat això, lamenta que "un partit que va quedar fora del consistori per decisió de les urnes reaparegui per generar malestar i mirar de crear conflicte social", en referència a Plataforma per Catalunya. En efecte, el partit ultradretà, va perdre als comicis municipals de maig de 2015 la meitat de vots que havia obtingut quatre anys abans i, amb menys de 500 sufragis, es va quedar sense els dos regidors que tenia a la corporació municipal, entre ells el cap visible de la formació a la Garrotxa, Ignacio Mulleras, germà del regidor del PP a Barcelona, Javier Mulleras.

Des de diferents sectors de la societat civil olotina, però, creix la preocupació per la reaparició d'aquest discursos i la seva repercussió en la vida dels veïns i veïnes. Mohamed El Barrad Sadequi, olotí musulmà i membre d'Esplais de la Garrotxa ho viu amb impotència. "Quan llegeixes aquests eslògans, segueixes pensant que, per molt de temps que portis a la ciutat fent vida com qualsevol altra persona –es digui Joan o Pere– encara ets de fora. I més quan amics o companys et diuen que entenen aquests pamflets, que ells no són racistes, però...", afirma desencisat.



Laura Canalias, del col·lectiu feminista La Dalla, comparteix la indignació: "Fa molta ràbia que un partit racista i feixista instrumentalitzi els drets de les dones. No té cap sentit argumentar que no volen una mesquita a Sant Miquel perquè això afectarà la llibertat de les dones. Precisament, són moltes les dones que estan lluitant per poder obrir aquest centre de culte, per fer que sigui un espai obert on totes i tots ens sentim còmodes; obrir aquest espai a Sant Miquel serà revolucionari i de ben segur canviarà la concepció que, malauradament, té molta gent de l'islam".



Unitat Contra el Feixisme i el Racime (UCFR) de la Garrotxa, que aglutina una dotzena de col·lectius diversos de la ciutat, ha impulsat un manifest de suport a Al-Rahma i de rebuig dels "discursos xenòfobs i islamòfobs", també sota un títol ben esclaridor: "No en el nostre nom". Al ple municipal previst per aquest dijous a la capital garrotxina, l'entitat té previst adreçar un seguit de preguntes a l'equip de govern, entre altres, quina resposta pensen donar al "pamflet racista" repartit per Plataforma per Catalunya; si es pensa fer alguna reparació "pel dany moral causat a les persones musulmanes d'Olot" o si els grups municipals i el mateix consistori se sumaria a un pacte de ciutat contra el racisme i la xenofòbia "amb condemna explícita de qualsevol discurs que atempti contra la dignitat de les persones". Al plenari s'hi preveu la presència d'un grup d'integrants de la comunitat musulmana d'Olot.

A Molins de Rei (Baix Llobregat) on el setembre passat unes 80 veïnes es van manifestar també contra un projecte d'oratori musulmà, també han aparegut fulletons pràcticament idèntics amb el logotip de Plataforma per Catalunya.