La Policia Local de Palma desallotja el centre social Ca ses Mopis

La primera seu del projecte autogestionat havia estat desallotjada el passat mes d'octubre. Mesos després es va okupar un nou espai que avui està sent clausurat d'imprevist i en circumstàncies poc clares

L'alarma ha saltat de nou entre els moviments socials de la ciutat de Palma aquest matí de dimecres. Passades les nou, un dispositiu policial es desplegava a les portes de la seu del projecte autogestionat Ca ses Mopis, ubicat en una antiga oficina bancària de l'entitat Banc Mare Nostrum (antiga Sa Nostra) al carrer Marqués de la Fontsanta de la capital illenca.

Segons ha informat Contrainfo citant fonts presencials, no ha estat el Cos Nacional de Policia (CNP) espanyola qui ha dut a terme el desallotjament –com passa habitualment en aquests casos–, sinó que la Policia Local de Palma s'ha personat al banc expropiat, tot i que després han rebut el suport d'agents del CNP. A hores d'ara ja s'ha canviat el pany i a dins del local hi ha una persona de l'empresa de seguretat privada. Els agents han estat acompanyats en tot moment per un grup de set persones "amb aspecte d'empresari", segons el portal d'informació mallorquí.

Aspecte actual de la façana del local que acull el projecte autogestionat de Ca Ses Mopis / contrainfo.cat



Els agents de la Policia Local han assegurat tenir una ordre judicial per procedir al desallotjament, però no l'han volgut mostrar a ningú, exigint identificacions per procedir a fer-ho. Segons testimonis presencials, s'han contradit en les seves explicacions sobre la base del desallotjament: mentre uns deien que Sa Nostra havia venut el local, d'altres asseguraven tenir ordre de l'ajuntament. Els agents de la policia local disposaven d’una ordre judicial emesa pel Jutjat d’instrucció número 1 de Palma, per un suposat delicte "d’usurpació de béns i immobles". Aquesta informació ha transcendit a través d'altres mitjans de comunicació.

En el moment de la irrupció de la policia no hi havia ningú dins l'immoble, ja que aquest no funciona com a habitatge sinó que està pensat com a centre social que acull xerrades, tallers i activitats periòdiques, així com assemblees i reunions de diversos col·lectius que han trobat en aquest local un espai on desenvolupar els seus projectes polítics. La policia ha barrat el pas a les activistes que volien accedir a l'immoble per recuperar diverses pertinències del projecte, mentre ha permés a mitjans de comunicació com IB3 o TV1 prendre imatges de l'interior de Ca ses Mopis, segons remarquem des de Contrainfo.

Tot i que el col·lectiu de Ca ses Mopis no ha fet declaracions després d'aquests fets, sí que han confirmat a la Directa que convocaran una concentració de rebuig al desallotjament demà dijous a les set de la tarda davant del centre autogestionat.