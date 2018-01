La Policia Nacional espanyola deporta des del CIE de Barcelona una quarantena d'interns procedents d'Archidona

Tanquem els CIE denuncia que es va enganyar els interns deportats explicant-los que quedarien en llibertat i creu que entre ells hi havia testimonis directes dels abusos policials a la controvertida presó malaguenya temporalment reconvertida en CIE

El Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona ha tornat a ser el preludi d'una deportació massiva de persones en situació administrativa irregular. En aquest cas, 38 homes de nacionalitat algerina haurien estat expulsats forçosament de l'Estat espanyol.

L'operatiu es va dur a terme dilluns a la tarda, quan els reclusos haurien abandonat el centre en una dotzena de furgonetes antidisturbis de la UIP del CNP, escoltades per vehicles dels Mossos d'Esquadra

L'operatiu es va dur a terme dilluns a la tarda, quan els reclusos haurien abandonat el centre en una dotzena de furgonetes antidisturbis de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) del Cos Nacional de Policia (CNP), escoltades per vehicles dels Mossos d'Esquadra. L'episodi es va produir sobre dos quarts de set, després d'una concentració de suport als interns convocada a les portes del CIE. Així ho demostren diverses fotografies preses en el mateix moment que el dispositiu policial abandonava les instal·lacions per consumar la deportació.



Aquest nombrós grup d'algerians va arribar dijous passat al centre ubicat al carrer E de la Zona Franca. Procedien d'Archidona (Màlaga), on els havien tancat –després d'arribar en pastera a Múrcia– en una presó sense inaugurar que el Ministeri de l'Interior va reconvertir en CIE i que ha estat enmig de la polèmica durant les darreres setmanes.

Imatge d'una protesta reprimida per la Policia Nacional a l'interior de la presó d'Archidona

Segons han confirmat des de la plataforma Tanquem els CIE, dues hores abans de l'inici del procés de deportació, els policies van explicar als interns que un grup gran quedaria en llibertat. Posteriorment, els van separar de la resta i els van retenir durant una hora i mitja, abans de conduir-los fins a les furgonetes. La majoria d'algerians procedents d'Archidona ja havien passat més de 50 dies allí tancats, per tant, aquesta setmana s'esgotava el termini de dos mesos establert per la jurisdicció espanyola com a període màxim de reclusió a un CIE, motiu pel qual havien de ser posats en llibertat o expulsats.

"No se'ls va comunicar en cap moment que els anaven a deportar, els van enganyar dient que els posarien en llibertat per evitar que oposessin cap tipus de resistència", afirmen des de Tanquem els CIE

"No se'ls va comunicar en cap moment que els anaven a deportar, al contrari, els van enganyar dient que els posarien en llibertat per evitar que oposessin cap tipus de resistència", afirma Áurea Martín de Tanquem els CIE. El col·lectiu, que ha estat en contacte amb alguns dels interns des de la seva arribada a Barcelona, denuncia que és "molt probable que alguna de les persones que havien estat testimonis dels fets violents d'Archidona hagin estat deportades, dificultant les investigacions sobre el que allí va passar".



En contraposició, el jutjat de control del CIE d'Aluche (Madrid) va paralitzar ahir l'ordre d'expulsió de set algerians procedents també d'Archidona, en considerar-los testimonis clau de la mort –en circumstàncies per esclarir– de Mohamed Bouderbala a la presó malaguenya el passat 29 de desembre, en un cas que ha estat arxivat provisionalment pel jutjat d'instrucció. "Als interns de Barcelona els va arribar la informació de Madrid i van pensar que correrien la mateixa sort, però aquí les autoritats no avisen als interns de la seva deportació amb 24 hores d'antelació, al CIE de la Zona Franca no hi ha garanties, se'ls enganya", assegura Martín. El CIE de Barcelona continua obert malgrat l'ordre de precinte de l'Ajuntament de Barcelona, del qual el Ministeri de l'Interior espanyol ha fet cas omís.



En canvi, la presó –reconvertida en CIE– d'Archidona no té cap intern des del 9 de gener. Durant el temps transcorregut des de la seva obertura el mes de novembre, un total de 572 persones van ser internades en ell. El centenar que quedava reclòs en el moment del seu tancament va ser directament expulsada o enviada a diferents CIE de l'Estat espanyol. Els interns a Archidona, així com la xarxa d'activistes i entitats de drets humans que els dóna suport, van denunciar des del principi l'absència d'unes condicions de vida dignes i la repressió de les forces i cossos de seguretat de l'Estat contra les protestes dels interns.