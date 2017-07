Escarni veïnal a la seu de la promotora immobiliària Elix a Barcelona

El Sindicat de Llogaters i Fem Sant Antoni s'uneixen per fer una acció a la promotora immobiliària Elix, a qui consideren una de les societats responsables de l'augment del preu de l'habitatge i l'expulsió del veïnat de la ciutat de Barcelona

"Estem aquí per assenyalar la promotora Elix, perquè és una de les moltes immobiliàries que, amb la complicitat d'actors privats i les institucions públiques, són responsables de l'increment de preus de l'habitatge i del lloguer, ara només assumible per les rendes altes i el turisme". Així començava el manifest que ha llegit Araceli Casado, del col·lectiu veïnal Fem Sant Antoni, en l'acció que una cinquantena de veïnes ha protagonitzat aquesta tarda davant la seu de l'empresa immobiliària Elix, situada al Passatge Permanyer amb el carrer Roger De Llúria de l'Eixample barceloní.

Representants dels dos col·lectius han trucat educadament al timbre per fer entrega d'una carta dirigida a Jaime Lacasa Gonzalez i Jorge Benjumea Peñafiel, socis fundadors de la promotora

La visita no ha estat ben rebuda pel personal de l'empresa que es trobava en aquells moments a les luxoses oficines ubicades a peu de carrer, en una caseta de tipus anglès catalogada com a bé cultural d'interès local de l'Ajuntament de Barcelona. Tanmateix, una representant de cadascun dels dos col·lectius convocants han trucat educadament al timbre per fer entrega d'una carta dirigida a Jaime Lacasa Gonzalez i Jorge Benjumea Peñafiel, socis fundadors de la promotora.

"No entiendo como venís aquí sin avisar, a esta hora, con cámaras para grabar nuestras caras i poner-nos en el foco", ha reblat un home ben engominat i preocupat perquè transcendís la seva imatge. Enrabiades, algunes de les treballadores s'han dedicat posteriorment a aixecar la cortina de cadascuna de les finestres plenes d'adhesius i cartells col·locats per les manifestants per poder fotografiar-les, acció que ha trobat com a resposta rialles, salutacions i algun dit del cor alçat.

Acció que una cinquantena de veïnes ha protagonitzat aquesta tarda davant la seu de l'empresa immobiliària Elix, situada al Passatge Permanyer amb el carrer Roger De Llúria / Victor Serri



Segons Fem Sant Antoni i el Sindicat de Llogaters, entitat que va néixer el passat mes de maig i que avui ha dut a terme la seva primera acció, Elix compta amb 30 promocions immobiliàries i disposa d'un dossier amb 80 edificis a la ciutat. Només al barri de Sant Antoni, "els seus edificis amb 'encanto' han provocat l'expulsió de les veïnes dels blocs del carrer Parlament número 1-3 i número 4, Calàbria 3 i Tamarit 116", segons ha afirmat Casado, que ha afegit que l'edifici de Calàbria 3 actualment és "un edifici dedicat exclusivament a pisos turístics i a Parlament 4 n'hi ha uns quants". Per Jaime Palomera, un dels portaveus del Sindicat de Llogaters, "Elix és un dels principals fons d'inversió, comunament anomenats 'voltors', que estan comprant edificis per expulsar veïns, augmentar preus i obtenir beneficis".

"Hem vingut a exigir una legislació que protegeixi el dret a l'habitatge i a viure a la nostra ciutat, a exigir una legislació que protegeixi el dret dels llogaters i dissuadeixi l'especulació", han afirmat

Amb l'acció d'avui, "es vol denunciar als pols especuladors, que utilitzen tot tipus d'abusos cada dia que no són controlats per cap institució", explicava Palomera. "Hem vingut a exigir una legislació que protegeixi el dret a l'habitatge i a viure a la nostra ciutat, a exigir una legislació que protegeixi el dret dels llogaters i dissuadeixi l'especulació", puntualitzava Casado.



Però no només tenien aquesta pretensió amb l'acció d'avui: "Venim a animar als veïns de Sant Antoni i de tot Barcelona que no tinguin por, a què s'organitzin per denunciar i combatre l'especulació que ens està expulsant dels nostres barris", reblava la portaveu de Fem Sant Antoni. I, en referència a l'acció, Palomera concloïa: "Ara ja saben quin és el nostre patiment quan entren a les nostres cases i ens fan fora".