Ocupen dos hotels a Barcelona per exigir una intervenció municipal "valenta" contra el creixement turístic

L'acció del matí ha tingut lloc a l'establiment Soho House de la plaça Duc de Medinaceli i la de la tarda al Generator Hostel Barcelona del carrer Còrsega

Durant el dia d'avui s'han ocupat dos hotels a Barcelona, un al barri Gòtic al matí i l'altre a Gràcia a la tarda. L'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) ha convocat la primera i la PAH, l'Observatori DESC, el grup impulsor del Sindicat de Llogateres i l'ABTS la de mitja tarda. A cadascuna d'elles s'hi han concentrat un centenar de persones per denunciar l'especulació turística que pateix el veïnat de la ciutat, sota el lema #NoEnsFaranFora.

L'any 2007 vivien cent persones en 39 habitatges a l'edifici de l'actual hotel Soho House. Denuncien que moltes d'elles han estat expulsades mitjançant pràctiques de mobbing

A les 11.30h del matí, la gent anava arribant al solar del portal de Santa Madrona de Drassanes, on està previst la construcció d'un hotel de luxe de la cadena Praktik, tot i que inicialment, el 2007, s'hi preveia construir habitatge social. La plataforma Salvem les Drassanes ha alertat de l'impacte que pot causar un hotel d'11 plantes a l'entorn i sobre el veïnat. Des del solar, ha arrencat una manifestació que ha travessat les Rambles amb una batucada, sota la mirada encuriosida de turistes, fins a la plaça Duc de Medinaceli. Allà, han aconseguit entrar a l'hotel Soho House, on, entre confeti, han llegit el manifest. El 2007, encara vivien cent persones en 39 habitatges a l'edifici de l'actual hotel. Segons han denunciat, moltes habitants han estat expulsades mitjançant pràctiques de mobbing.

Unes escenes similars s'han viscut a partir de les 18h de la tarda, a la plaça del Sol del barri de Gràcia, on recentment s'ha inaugurat un nou hotel, La Casa del Sol, que ja va ser objecte de protestes. A les seves portes hi havia seguretat privada i, per això, les manifestants han emprès la marxa fins el carrer Còrsega darrere una pancarta que deia Prou especulació. Stop turisme massiu. Al llarg del camí, s'han enganxat adhesius a diversos allotjaments per a turistes. En aquesta ocasió, l'hotel ocupat durant un quart d'hora ha estat el Generator Hostel Barcelona, que compta amb vora 600 llits. A l'exterior, s'hi podia llegir: No ens faran fora. Generator Sayonara Baby. Organitzacions i entitats de Gràcia des de fa mesos han denunciat amb mobilitzacions l'elitizació del barri que atribueixen a l'especulació.

Des de l'any 2000, a la ciutat de Barcelona, els pisos turístics han augmentat de 800 a 20.000 i per als col·lectius organitzadors "cada pis turístic més és una família menys". Amb les dues accions reclamen, a tots els partits del consistori barceloní, una legislació més restrictiva amb el turisme, que reverteixi el procés d'expulsió del veïnat. Concretament, el manifest que han llegit fa referència a la necessitat d'una "intervenció pública ferma i valenta", per aturar el creixement turístic i preservar l'habitatge. L'acció d'avui dóna continuïtat a la del passat mes de novembre, quan a partir d'una convocatòria de l'ABTS, es van aturar busos turístics a diversos punts de Barcelona per denunciar el model de ciutat.