Una marxa per trencar les cadenes de les preses independentistes gallegues

Després de més de deu anys de treball pel drets dels presos polítics independentistes, l'organització 'Que Voltem para a Casa' organitza l'11a 'Marcha às Cadeias' en un moment especialment delicat per a l’independentisme gallec

“Acabar amb la dispersió, portar-les a casa” és el lema escollit per a l’11a edició de la Marcha às Cadeias -la marxa de les cadenes- que organitza Que Voltem Para a Casa -Que tornen a casa- per al pròxim dissabte 4 de febrer. Es tracta d’una marxa solidària a les presons espanyoles on estan recloses les preses independentistes gallegues per fer-les arribar mostres d’estima i solidaritat. Des de l’organització afirmen que el transport és gratuït perquè ningú es quede sense mostrar la seua solidaritat per falta de recursos. Alhora, han obert un projecte solidari per sufragar les despeses -especialment el cost dels autobusos- on qualsevol persona solidària pot col·laborar –assistisca o no a la marxa- i obtenir una recompensa.

L’any 2005, arran les detencions de Ugio Caamanho i Giana Rodrigues, va nàixer la Plataforma Ciutadana Que Voltem para a casa (QVPC). Uns anys després es transformà en l’Associació de familiars i amigues de les preses independentistes, però manté –encara hui- els seus objectius inicials: denunciar la dispersió penitenciària i la defensa dels Drets Humans de les persones preses “per la seua militància independentista”.

Enguany, per primera vegada, la seua realització s’ha traslladat al febrer. Inicialment aquestes marxes solidàries s’organitzaven al Nadal, perquè “és en aquestes dates quan acostumem a passar més temps amb la família. Si part de la nostra família està fora i no pot vindre a vore’ns, hem d’anar nosaltres”, ens explica Íria, membre de Que Voltem Para a Casa. Malgrat això, amb el pas dels anys s’aplaçà a gener per no sobrecarregar unes dates abarrotades d’actes i compromisos.

Una política revengista

“La dispersió és una vulneració dels drets humans que busca –fora de la llei– venjança. Busca un càstig social pel fet de tenir una companya o familiar presa per motius polítics”, sentenciava Patricia Cordo en declaracions a La Directa al desembre del 2015.

Des de 1989, l’Estat espanyol aposta per la dispersió penitenciària amb l’objectiu de reduir la resistència dels presos polítics a les presons on estaven concentrats. Malgrat ser concebuda com una mesura excepcional, s’ha aplicat durant els últims 27 anys de manera ininterrompuda. Segons explica Íria, la dispersió és “contrària a la Llei Orgànica General Penitenciària i contradiu la mateixa finalitat de reintegració social que la legislació penal –i la Constitució- atribueix a la presó”.

L’empresonament d’una persona determina la vida de les seues familiars i les seues amistats més properes. Especialment, a escala emocional. Trobar feines que et permeten visitar el centre penitenciari cada cap de setmana –amb horari únic i inflexió- o sofrir l’estigma social que comporta l’empresonament d’una persona estimada encausada baix la llei antiterrorista, en són alguns exemples.

Però, què implica a pel que fa al temps o els recursos econòmics? I perquè se’n diu que aquests efectes són maximitzats per la dispersió? En revisem alguns casos d’independentistes gallecs.

Raúl Agulheiro va ser detingut el 3 d'octubre de 2014, acusat per la Guàrdia Civil de ser el responsable de l'acció amb explosius contra l'Ajuntament de Baralla (Lugo), que causà danys per valor de 200.000 euros, segons els pèrits del mateix govern municipal. D'aleshores ençà, ha passat per la presó de Soto del Real (a 589 km), Mansilla de las Mulas (347 km), Zuera (894 km) i Estremera (676km). Després de prop de dos anys en presó preventiva, fou condemnat a 6 anys i mig de presó a juny del 2016.

Solament durant el 2016, les familiars i amistats de Raúl han gastat més de 9.000 euros i han recorregut més de 75.000 quilòmetres per poder-lo visitar cada cap de setmana. Unes visites que duren 40 minuts de contacte a través d’un cristall.

Antom Santos era profesor d’Història Contemporània en la Universitat de Santiago de Compostela quan fou detingut en desembre del 2011 junt a Maria Osorio, Roberto Rodríguez i Eduardo Vigo. Va ser condemnat a 10 anys de presó en setembre del 2013 i, des d'aleshores, ha passat per diversos centres penitenciaris com Aranjuez (650 km) o Dueñas (476). Actualment es troba reclòs a Mansilla de Mulas. Des del moment de la seua detenció el 2011, familiars i amics dels pres han recorregut més de 371.138 km de carretera per visitar-lo cada cap de setmana: 37 vegades la distància entre Madrid i Buenos Aires.

Maria Osorio fou detinguda en desembre en la mateixa operació que Santos. En febrer del 2013 quedà en llibertat fins a la celebració del judici. Una vista que es celebrà en juny d’aquell any i en la qual se li imposà una condemna de 10 anys de presó. Des d’aquell moment i fins que fou detinguda un any després -a juny del 2014-, romangué en “crida i cerca”. Durant els seus períodes reclosa, ha passat per Soto del Real (600 km), Brieva (563 km) o Villabona (287 km), entre d’altres. Actualment es troba presa a Mansilla de Mulas. En els períodes que ha estat reclosa, familiars i amistats han assumit una despesa directa dels viatges de més de 26.800 € i han recorregut més de 195.254 km per poder-la visitar.



“Que les preses polítiques tornen a casa”

En els últims mesos els presos independentistas Maria Osorio López, Raúl Agulheiro Cartoy, Eduardo Vigo Domínguez, Roberto Rodríguez Fialhega i Antom Santos Pérez han presentat davant diverses institucions per demanar el seu trasllat a preses gallegues. L’escrit –presentats davant la Direcció General d’Institucions Penitenciàries i el Defensor del Poble- reclama “el seu dret a complir les penes en els centres penitenciaris més pròxims al seu lloc de residència.

Durant els últims anys, els llargs viatges per visitar les persones preses, realitzats durant la nit per poder assistir a les vistes a primera hora del matí, així com els trajectes de tornada han provocat diversos accidents de tràfic que han causat diverses víctimes mortals i han posat en risc la vida de familiars i amics de persones recloses.