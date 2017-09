24 pàgines per saber-ho tot sobre el referèndum de l’1-O

La 'Directa' edita 100.000 exemplars de l'especial gratuït, que ha estat possible gràcies al suport d'entitats i sòcies de la cooperativa

En aquest número de la Directa, trobaràs un suplement especial sobre el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre. Amb Marc Font, aprofundim en la cronologia de les mobilitzacions que, des de baix, han aconseguit que les urnes de les consultes d’ara fa sis anys esdevinguin urnes vinculants; viatgem als orígens de l’independentisme a casa nostra amb Toni Trobat; repassem quins són els poders fàctics de l’Estat espanyol i Catalunya que s’oposen frontalment a la votació amb David Fernàndez, i analitzem les caramboles polítiques que van portar el referèndum a l’agenda institucional amb Arturo Puente. En l’àmbit internacional, Aritz García fa parada als pobles sense Estat d’arreu del planeta per saber com interpreten el Procés i, per posar-ho en context, la companya Gemma Garcia situa el moment actual en l’àmbit de les lluites desobedients: de la insubmissió fins al moviment feminista, de la Guerra de l’aigua fins a la PAH. A més, intentem avançar-nos als esdeveniments: Jesús Rodríguez es pregunta si és possible retirar les urnes de milers de col·legis electorals i ho respon plantejant diferents escenaris. Finalment, Carles Masià ens projecta uns mesos enllà i s’endinsa en com ha de ser el Procés Constituent en cas d’una victòria del sí. Vint-i-una veus dels moviments socials aporten el seu granet de sorra en aquest debat.

Hem editat 100.000 exemplars d’aquest suplement especial de distribució gratuïta. Si vols aconseguir-ne per repartir-los al teu municipi, contacta’ns a distribucio@directa.cat.

Col·lectiu Ronda, IAC, L’Apòstrof, Fundació Roca i Galès, Coop 57, Arç Cooperativa i diverses persones sòcies de La Directa SCCL han col·laborat en el finançament de la publicació. Els donem les gràcies. Gaudiu de la lectura.