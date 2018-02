Un jutjat de Barcelona investiga dos agents policials per la càrrega de l'1-O a l'Escola Mediterrània

El jutjat d'Instrucció número 7 requereix el testimoni del coordinador de l'operatiu policial, el coronel Pérez de los Cobos, i reclama totes les comunicacions entre els comandaments policials del CNP a Barcelona el dia dels fets

El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha emès un acte d'admissió a tràmit de tres querelles contra dos antiavalots del Cos Nacional de Policia espanyol, interposades per sengles ciutadanes que el matí del passat 1 d'octubre van acudir a participar en el referèndum sobre la independència a l'Escola de Mediterrània (al barri barceloní de la Barceloneta) i van resultar ferides en el transcurs de la contundent actuació dels agents policials que van acudir per avortar la votació.







Les tres querelles es refereixen a la càrrega que es va produir a la porta de la seu electoral, quan un grup d'agents antiavalots del grup 2 de la unitat IV de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de la policia espanyola, hi van irrompre i, sense previ avís -segons la querella, que compta amb el suport jurídic del Centre per a la defensa dels drets humans Irídia- van iniciar una càrrega, tot repartint indiscriminadament cops de porra en posició horitzontal i vertical, i puntades de peu.

Un dels agents investigats, amb la identificació 4U21, va tornar a ser captat per càmeres més tard el mateix dia 1 d'octubre, en aquest cas a l'Institut Pau Claris



Una de les querelles fa referència en concret a l'agent que lluia el codi d'identificació 4U21 com a autor de diversos cops de porra a l'altura dels ulls, puntades de peu reiterades contra una persona que es trobava a terra i un violent com de porra vertical que va causar un traumatisme cranial i hematomes pronunciats a la zona ocular i nasal, que van requerir l'atenció d'un cirurgià maxil·lo facial. L'agent que duia el codi 4U21 també ha estat denunciat per haver llançat una dona escales avall a l'Escola Pau Claris, tal com va explicar la Directa el passat 12 de gener i formava part del grup 2 de la unitat VI, procedent de Sevilla, que l'1-O va actuar amb el nom clau de Lobo.

Segons l'acte judicial, els fets poden constituir delictes de lesions i contra la integritat moral per part d'un funcionari públic, amb l'agreujant d'abús d'autoritat

L'acte judicial apunta que els fets denunciats poden ser constitutius d'un presumpte delicte contra la integritat moral per part d'un funcionari públic previst a l'article 175 del Codi Penal vigent, amb l'agreujant d'abús de superioritat, per a un dels agents, i d'un pressumpte delicte de lesions per a l'altre antiavalot. Per investigar els fets, el jutjat reclama al Cos Nacional de Policia espanyol que aporti una còpia de totes les comunicacions entre el centre de comandament de l'operatiu de l'1 d'octubre i els comandaments dels diversos operatius policials sobre el terreny. Igualment, disposa que declarin els dos agents denunciats amb la condició d'investigats, i també requereix la declaració en qualitat de testimoni del coordinador de tot l'operatiu policial de l'1-O designat pel Ministeri de l'Interior, el coronel Diego Pérez de los Cobos.