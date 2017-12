Un sindicalista de CGT Castelló s'enfronta a tres anys de presó per publicar una foto de policies secrets

Víctor Tormo, militant de CGT Castelló, en un judici previst per al 4 de desembre, fa front a una petició de tres anys de presó i més de 12.000 euros d'indemnització sota l'acusació de "revelació de secrets"

El setembre de 2012, Víctor Tormo, membre de CGT Castelló, va participar en un piquet en la Universitat Jaume I (UJI) contra les retallades en educació, com a protesta contra la presència d'Alberto Fabra, President de la Generalitat Valenciana en aquells moments. La reivindicació estudiantil va finalitzar amb la retenció i detenció de més de vint persones.



Com a resposta, el Consell de l'Estudiantat de la UJI va convocar l'endemà una manifestació antirepressiva que va transcórrer sense incidents i de forma pacífica. Una vegada finalitzada, mentre la majoria dels manifestants que havien participat en la mateixa es trobaven en les terrasses de la plaça de la Muralla Liberal de Castelló, un grup de policies nacionals de paisà, sense identificar-se en cap moment com a policies, van realitzar identificacions de forma massiva i indiscriminada, segons relaten des de la CGT.

Davant la negativa dels agents a identificar-se, i per denunciar una actuació que entenia era arbitrària i d'abús de poder, Tormo va pujar una foto al Facebook en la qual informava dels fets

Concretament, en aquella situació, fou quan Tormo, considerant que es tractava d'una actuació policial antireglamentària, els va requerir que s'identificaren. Davant la negativa dels agents, i amb l'únic fi de denunciar una actuació que entenia era arbitrària i d'abús de poder, segons detalla, va pujar una foto al Facebook en la qual informava dels fets.

Transcorreguda una setmana, Víctor Tormo va ser detingut i acusat d'un presumpte delicte de revelació de secrets i d'haver causat un greu risc en la seguretat dels policies. En l'any 2014 la Fiscalia va sol·licitar l'arxivament de la causa en considerar que no existia delicte, argumentant que el fet de ser policia no suposa cap secret. Malgrat això, cinc anys després de produir-se els fets, la causa ha tirat endavant per l'acusació particular de sis agents del Cos Nacional de Policia espanyola, personats com "perjudicats", que van recórrer l'arxivament i ara demanen tres anys de presó i més de 12.000 euros d'indemnització al sindicalista.



"Un judici polític"

Per la seua banda, la CGT, davant aquest cas repressiu, dóna suport al seu militant i ha convocat una concentració el dia del judici, el 4 de desembre a les 9 del matí a la Ciutat de la Justícia de Castelló, en el Jutjat Penal número 2 en concret. "El cas posa en evidència, una vegada més, l'existència de llistes negres d'activistes socials i la deriva autoritària i repressiva d'un Estat dedicat a fer callar la contestació social", manifesten.



El sindicalista encausat assenyala que "es tracta d'un judici polític, a instàncies del subdelegat del Govern i del Cap de la Policia", ja que denuncia que les seues dades apareixen en arxius policials com a participant en manifestacions i actes d'esquerra, i així consta en l'atestat policial. Aquest atestat, segons Tormo, demostra que subdelegació de Govern va ordenar fitxers policials amb dades de manifestants.