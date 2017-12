Els moviments socials reobren el debat del procés constituent i criden a aixecar la República

La crida Aixequem la República convoca una trobada i un acte demà dissabte 2 de desembre per començar a articular les bases per iniciar un procés constituent de base popular. De moment, una cinquantena de cooperatives i col·lectius s'hi han adherit

Més de mil persones ferides l'1 d'octubre, procediments judicials i investigacions, deu persones a la presó, mig Govern català a l'exili i les institucions polítiques catalanes intervingudes. Davant de la resposta repressiva de l'Estat espanyol, des de diversos moviments socials, col·lectius i espais impulsen Aixequem la República, una iniciativa que pretén “ampliar l'escenari de resistència actual amb un horitzó il·lusionant de construcció”.

Dissabte dia 2 de desembre, convoquen una trobada, que hauria de servir per definir les bases - actors, eixos, metodologia i calendari- per iniciar un procés constituent de base popular

El pròxim dissabte dia 2 de desembre, a les Tres Xemeneies del barri del Poble-sec de Barcelona, convoquen una trobada al matí, que hauria de servir per definir les bases - actors, eixos, metodologia i calendari- per iniciar un procés constituent de base popular, i un acte a la tarda. El Procés Constituent, definit i aprovat pel Parlament de Catalunya, que incloïa un procés participatiu, unes eleccions constituents i la posada en marxa d'una Assemblea Constituent, ha quedat del tot aturat amb l'aplicació de l'article 155. Per aquesta raó, des d'Aixequem la República defensen l'inici d'un ampli debat social, “que no s'acoti als partits polítics”. Per a les impulsores, un procés constituent, no és tan sols un procediment jurídic, sinó “sobretot, una relació de forces materials”.

De moment, el que tenen clar és que volen “consolidar un relat sobre quina és la república que volem i com la volem fer” i posar així, “les qüestions socials al centre del debat republicà”. A partir de la trobada de dissabte, el propi espai anirà definint què esdevindrà: “potser una assemblea social constituent, potser un espai de confluència...”. Per ara, una cinquantena de cooperatives, CDR, associacions i entitats s'han adherit a la crida.



República de base

Les impulsores d'aquest nou espai incipient veuen el moment actual com una “oportunitat per trencar amb el règim del 78 i les seves elits dominants”. Parteixen de tota la força de l'autoorganització generada arran de la repressió de l'Estat, que també ha obert, puntualitzen, “un espai de lluita i esperança per aquella gent que se sent aliena a les causes nacionals, les banderes i les identitats”. El text de la crida subratlla la importància d'animar i facilitar la participació dels sectors tradicionalment exclosos, com les persones migrades.

La iniciativa exposa una declaració de principis de com ha de ser la República: “inclusiva democràtica, igualitària, feminista, antiracista i que posi la vida digna al centre de qualsevol política”

Tot i tractar-se d'un punt de partida per a un debat ampli de com ha de ser la República, la iniciativa exposa una declaració de principis: “inclusiva democràtica, igualitària, feminista, antiracista i que posi la vida digna al centre de qualsevol política”. De cap manera, asseguren, “pot ser una República neoliberal al servei de les noves i velles elits”.

Els principis fundacionals traçats s'evidencien en el contingut de l'acte polític de demà. Convocat a les set de la tarda, comptarà amb intervencions de membres del Comitès de Defensa de la República (CDR), del sindicalisme alternatiu, de l'Assemblea Pagesa, del col·lectiu feminista Gatamaula, l'Espai Antiracista Girona i Salt, l'Assemblea Groga i els pares de Guillem Agulló, el jove valencià assassinat per uns feixistes el 1993, entre altres. A més, es farà un homenatge a la resistència de l'1 d'octubre amb la filòsofa Marina Garcés i el periodista David Fernàndez. Per a les impulsores d'Aixequem la República, aquell dia, més de dos milions de persones expressaren la voluntat d'acabar amb el règim del 78 i constituir la República de Catalunya. Així doncs, comencen a treballar per a contribuir a fer realitat aquesta voluntat.